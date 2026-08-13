ஆசாத் ஹிந்த் கட்சி!. புதிய கட்சி துவங்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸின் பேரன்!..
இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ். வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக ஒரு ராணுவப் படையை உருவாக்கியவர் இவர். காந்தியின் வழி அகிம்சை என்ற நிலையில் அதற்கு எதிரான மனநிலையை கொண்டிருந்தார் சுபாஷ் சந்திர போஸ். அடிக்கு அடி, ரத்தத்திற்கு ரத்தம், வெள்ளையர்கள் எதிர்த்து போரிட வேண்டும் என முழங்கியவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ்.
அப்போது அவரைப் பின்பற்றி தமிழகத்தில் இருந்த பல இளைஞர்களும் அவரின் ராணுவப்படையில் சேர்ந்தார்கள். வெள்ளையர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாகவும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இருந்தார். ஆனால் ஒரு விமான விபத்தில் அவர் இறந்ததாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அவர்களின் உடல் எங்கேயும் கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில்தான் அவரின் பேரன் சந்திரகுமார் போஸ் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியை துவங்கப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்..
இளைஞர்களை மையப்படுத்தி ஆசாத் இந்து கட்சி என்கிற புதிய கட்சி அவர் தொடங்க திட்டமிட்டுருக்கிறார். டெல்லியில் கரப்பான் ஜனதா கட்சி நடத்திய போராட்டம் இளைஞர்களிடம் எழுச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வகையில் தனது கட்சி இருக்கும் என சந்திரகுமார் போஸ் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சந்திரகுமார் போஸ் ஏற்கனவே பாஜகவில் இருந்தார். அதன் பின் அதிலிருந்து விலகி திரிணாமூல் காங்கிரஸில் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இளைஞர்களை மையப்படுத்தி ஆசாத் இந்து கட்சி என்கிற புதிய கட்சி அவர் தொடங்க திட்டமிட்டுருக்கிறார். டெல்லியில் கரப்பான் ஜனதா கட்சி நடத்திய போராட்டம் இளைஞர்களிடம் எழுச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வகையில் தனது கட்சி இருக்கும் என சந்திரகுமார் போஸ் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சந்திரகுமார் போஸ் ஏற்கனவே பாஜகவில் இருந்தார். அதன் பின் அதிலிருந்து விலகி திரிணாமூல் காங்கிரஸில் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.