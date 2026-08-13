பிரதமர் , எதிர்க்கட்சி தலைவர் முன்னிலையில் வந்தே மாதரம்.. பாராளுமன்றத்தில் இதுவே முதல்முறை..
மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று, மக்களவை நடவடிக்கைகள் தேசிய கீதமான 'வந்தே மாதரம்' பாடலுடன் தொடங்கின. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி மற்றும் முழுமையான அவையின் முன்னிலையில் இப்பாடல் ஒலிக்கப்பட்டது நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாகும்.
வந்தே மாதரத்தை பாதுகாக்கும் புதிய சட்டத்திற்கு குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ள நிலையில், தேசிய பாடலைப் பாடுவதை தடுப்பது அல்லது அவமதிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆறு சரணங்களை கொண்ட இப்பாடலை அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வுகளில் பாடுவதற்கான நெறிமுறைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, நீட் விவகாரம் மற்றும் பிற முக்கியப் பிரச்சினைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால், வழக்கம் போல் மக்களவைக் கூட்டத்தொடர் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளி மற்றும் கோஷங்களுக்கு மத்தியில், சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா வழக்கமான நிறைவுரையை வாசிக்காமல் அமர்வு நிறைவு பெற்றது. அமர்வின் கடைசி நாளிலும் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மாறி மாறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டன.
Edited by Siva