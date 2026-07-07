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புனே தொழிலதிபர் கொலை!.. ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்ட சியா கோயல் - சேத்தன் சவுத்ரி!..
புனேவை சேர்ந்த இளம் தொழிலதிபர் கேத்தன் அகர்வாலை அவருக்கு திருமணம் நிச்சயக்கப்பட்ட பெண்ணே தனது காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. கேத்தன் அகர்வாலுக்கும் சியா கோயல் என்பவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு அதற்கான வேலைகள் நடைபெற்ற வந்தது.
அப்போது லோகட் என்கிற ஒரு இடத்திற்கு கேத்தனை அழைத்துச் சென்று அந்த மலை உச்சியில் இருந்து அவரை சியா கோயல் தள்ளி கொலை செய்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில் சியா கோயல் சேத்தன் சவுத்ரி என்பவரை காதலித்து வந்ததும், திருமணத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக இருவரும் சேர்ந்து கேத்தனை கொலை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது..
இந்நிலையில்தான் போலீசாரின் விசாரணையில் ஒரு பகீர் தகவல் வெளிவந்திருக்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட சியா மற்றும் சேத்தன் ஆகிய இருவரும் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்டது டிஜிட்டல் தடவியல் ஆய்வில் உறுதியாகியிருக்கிறது. அதோடு கொலையை செய்ய அவர்கள் பல க்ரைம் வெப் சீரியஸ்களை பார்த்ததும் விசாரணையில் அம்பலமாகியிருக்கிறது.
இவர்களின் வாட்ஸ்அப் சேட் மற்றும் சேர்ச் ஹிஸ்டரி மூலம் இந்த உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது. ஏற்கனவே சேத்தன் சவுத்ரிக்கு வேறு சில பெண்களுடன் தொடர்பு இருந்தது தெரியவந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அப்போது லோகட் என்கிற ஒரு இடத்திற்கு கேத்தனை அழைத்துச் சென்று அந்த மலை உச்சியில் இருந்து அவரை சியா கோயல் தள்ளி கொலை செய்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில் சியா கோயல் சேத்தன் சவுத்ரி என்பவரை காதலித்து வந்ததும், திருமணத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக இருவரும் சேர்ந்து கேத்தனை கொலை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது..
இந்நிலையில்தான் போலீசாரின் விசாரணையில் ஒரு பகீர் தகவல் வெளிவந்திருக்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட சியா மற்றும் சேத்தன் ஆகிய இருவரும் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்டது டிஜிட்டல் தடவியல் ஆய்வில் உறுதியாகியிருக்கிறது. அதோடு கொலையை செய்ய அவர்கள் பல க்ரைம் வெப் சீரியஸ்களை பார்த்ததும் விசாரணையில் அம்பலமாகியிருக்கிறது.
திமுக அவதூறு பரப்பினால் கடும் பதிலடி கொடுப்போம்: அமைச்சர் வன்னியரசு
தமிழக அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக தொடர்ந்து விசிக மீது அவதூறு பரப்புவதாகத் தவெக அரசின் தற்போதைய அமைச்சரான வன்னிய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். திமுக அவதூறு பரப்பினால் அதற்குரிய பதிலடியை தவெக-விசிக கூட்டணி அரசு கொடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறது ரூ.1000 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நிறுவனமான ‘ஹிட்டாச்சி’ தமிழகத்தில் மேலும் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
இளம் தொழிலதிபர் கொலை வழக்கு!, சேத்தன் சவுதிரிக்கு பல பெண்களுடன் தொடர்பு!. பகீர் தகவல்...
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் யார் யார்? சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபர்கள் யார் யார், ஆக்கிரமிப்பின் அளவு எவ்வளவு என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோவிலின் சொத்துக்களை மீட்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.