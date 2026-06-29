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காதலனுக்கு ஒரு கோடி!.. சியா கோயல் போட்ட செம ஸ்கெட்ச்!.. ஒரு உசுரு போயிடுச்சே!..
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் பிரபல ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் கேத்தன் அகர்வாலுக்கும், சியா கோயல் என்பவருக்கும் சமீபத்தில் திருமணம் நிச்சயக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லாத சியா கோயல் தனது வருங்கால கணவன் கேத்தன் அகர்வாலை தனது காதலலுடன் சேர்ந்து கொலை செய்ய திட்டமிட்டார்.
கடந்த 18ம் தேதி லோஹாகாட் என்கிற மலை உச்சிக்கு கேத்தனை கூட்டிச் சென்று சியா கோயல் மற்றும் அவரின் காதலன் சேத்தன் சவுத்ரி இருவரும் சேர்ந்து கேத்தனை மலையிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டு கொலை செய்திருக்கிறார்கள். அதன்பின் செல்பி எடுக்கப் போனபோது கேத்தன் தவறி கீழே விழுந்துவிட்டதாக எல்லோரிடமும் சியா கோயல் சொல்லிவிட்டார். ஆனால் போலீசாரின் விசாரணையில் உண்மை தெரிய வந்திருக்கிறது. தற்போது ஷியா கோயல் மற்றும் சேத்தன் சவுத் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்..
மேலும், இந்த கொலையை எப்படி செய்தார்கள் என சமீபத்தில் அவர்கள் இருவரும் போலீசாரிடம் நடித்தும் காட்டினார்கள். அவை வீடியோவாக பதிவி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில்தான் திருமண செலவுக்காக வருங்கால கணவர் கேத்தனிடம் ஒரு கோடி ரூபாய் பெற்று அதை சியா கோயல் தனது காதலனிடம் கொடுத்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.
கடந்த 18ம் தேதி லோஹாகாட் என்கிற மலை உச்சிக்கு கேத்தனை கூட்டிச் சென்று சியா கோயல் மற்றும் அவரின் காதலன் சேத்தன் சவுத்ரி இருவரும் சேர்ந்து கேத்தனை மலையிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டு கொலை செய்திருக்கிறார்கள். அதன்பின் செல்பி எடுக்கப் போனபோது கேத்தன் தவறி கீழே விழுந்துவிட்டதாக எல்லோரிடமும் சியா கோயல் சொல்லிவிட்டார். ஆனால் போலீசாரின் விசாரணையில் உண்மை தெரிய வந்திருக்கிறது. தற்போது ஷியா கோயல் மற்றும் சேத்தன் சவுத் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்..
மேலும், இந்த கொலையை எப்படி செய்தார்கள் என சமீபத்தில் அவர்கள் இருவரும் போலீசாரிடம் நடித்தும் காட்டினார்கள். அவை வீடியோவாக பதிவி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில்தான் திருமண செலவுக்காக வருங்கால கணவர் கேத்தனிடம் ஒரு கோடி ரூபாய் பெற்று அதை சியா கோயல் தனது காதலனிடம் கொடுத்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.
தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்றவர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை சேர்க்கலாமா? உதயநிதி
தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான புதிய திருப்பமாக, அதிமுக எம்.எல்.ஏ. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, பதவியை ராஜினாமா செய்யும் 6-ஆவது அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இவர் ஆவார். இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கடுமையாக விமர்சித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.
காதலனுக்கு ஒரு கோடி!.. சியா கோயல் போட்ட செம ஸ்கெட்ச்!.. ஒரு உசுரு போயிடுச்சே!..
இனிமேல் காருக்கு Fancy நம்பர் வாங்கனும்ன்னா காரை தான் விற்கனும்.. ரூ.80,000 முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை கட்டணம் உயர்வு.
தமிழகத்தில் வாகனங்களுக்கான Fancy பதிவு எண்களின் கட்டணங்களை இரு மடங்காக உயர்த்தி, தமிழக அரசு வரைவு திருத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தற்போதைய மற்றும் அடுத்த 3 வரிசை எண்களுக்கான கட்டணம் ரூ.40,000-லிருந்து ரூ.80,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 8 வரையிலான எதிர்கால வரிசைகளுக்கு ரூ.60,000-லிருந்து ரூ.1.20 லட்சமாகவும், 9 மற்றும் 10-வது வரிசைகளுக்கு ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சமாகவும் கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.