ஹாய் அம்பானி... நீங்கதான் முதலாளி!.. நல்லா சுரண்டுங்க!.. எலன் மஸ்க் கோபம்!..
அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலன் மஸ்க் உலகம் முழுவதும் இன்டர்நெட் வசதியை கொடுக்கும் ஸ்டார்லிங் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். ஆனால் இந்தியாவில் இந்த நிறுவனத்திற்கு இதுவரை அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. அதற்கு பின்னணியில் ஜியோ நிறுவனத்தின் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் இன்டர்நெட் சேவையை விரைவாக கொடுக்கும் ஸ்டார்லிங் நிறுவனம் இந்தியாவுக்குள் வந்து விட்டால் ஜியோ நிறுவனத்தின் வியாபாரம் கெட்டுவிடும் என அவர் நினைப்பதாக தெரிகிறது. அவர் சொன்னதாலேயே இந்திய அரசு ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை என சிலர் கூறுகிறார்கள்.
இந்நிலையில், எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள எலன் மஸ்க் ‘மிஸ்டர் முகேஷ் அம்பானி.. இந்தியாவின் உண்மையான அதிகாரம் உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது என்பதை உணராமல் போனதற்கு எனது மன்னிப்பை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.. இயல்பாகவே இந்திய மக்களை ஏகபோக ஆதிக்கத்தின் மூலம் தொடர்ந்து சுரண்டுவதையே நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.. இருப்பினும் ஸ்டார்லிங் நிறுவனம் போட்டியிட அனுமப்பது குறித்து பரிசீலிப்பீர்களா?..
உலகின் பிற நாடுகளைப் போலவே இந்தியாவிலும் இணைஇய வசதி இல்லாத நிறைய பகுதிகள் இருக்கிறது. அங்குள்ள குழந்தைகள் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பையும், சிறு தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் பொருட்களை உலகளாவிய சந்தையில் வாய்ப்பை செய்யும் வாய்ப்பையும் இழக்கின்றனர். ஸ்டார்லிங் சேவை அவர்களின் வாழ்க்கை மேம்படுத்த வகையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
உலகின் பிற நாடுகளைப் போலவே இந்தியாவிலும் இணைஇய வசதி இல்லாத நிறைய பகுதிகள் இருக்கிறது. அங்குள்ள குழந்தைகள் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பையும், சிறு தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் பொருட்களை உலகளாவிய சந்தையில் வாய்ப்பை செய்யும் வாய்ப்பையும் இழக்கின்றனர். ஸ்டார்லிங் சேவை அவர்களின் வாழ்க்கை மேம்படுத்த வகையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.