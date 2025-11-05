புதன், 5 நவம்பர் 2025
Written By Mahednran
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (18:49 IST)

ராகுல் காந்தி உண்மையை மட்டுமே பேசுவார்: வாக்குத் திருட்டு மூலம் என்.டி.ஏ. ஆட்சி அமைக்க முயற்சி.. பிரியங்கா காந்தி

ராகுல் காந்தி உண்மையை மட்டுமே பேசுவார்: வாக்குத் திருட்டு மூலம் என்.டி.ஏ. ஆட்சி அமைக்க முயற்சி.. பிரியங்கா காந்தி
காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, பீகாரில் வாக்கு திருட்டு மூலம் ஆட்சி அமைக்க தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முயல்வதாக பேரணிகளில் குற்றம் சாட்டினார்.
 
"என்.டி.ஏ.வின் 20 ஆண்டுகால ஆட்சியில் மக்கள் சலிப்படைந்துவிட்டதால், 65 லட்சம் பேர் உட்பட பலரது பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
"என் சகோதரர் ராகுல் காந்தி எப்போதும் உண்மையையே பேசுவார்." என்று உறுதி அளித்த பிரியங்கா, ஹரியானா தேர்தலில் நடந்த மோசடியை ராகுல் அம்பலப்படுத்தியதையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
பிரதமர் மோடி, அமித் ஷாவின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் நிறுவப்படுவதாகவும், கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு சாதகமாக செயல்படும் இவர்கள் ஏழைகளுக்காக எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
இந்தியா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், பீகார் மக்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் இலவச சிகிச்சை மற்றும் ஏழை குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்றும் பிரியங்கா வாக்குறுதி அளித்தார்.
 
Edited by Mahednran

டாக்டர் வீட்டில் திடீர் ரெய்ட்.. கஞ்சா உள்பட ரூ.3 லட்சம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..!

டாக்டர் வீட்டில் திடீர் ரெய்ட்.. கஞ்சா உள்பட ரூ.3 லட்சம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..!ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் ஜான் பால், ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் வழக்கில், காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.

காபி ரூ.700, தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.100.. இப்படி விலை வைத்தால் தியேட்டர்கள் மூடப்படும்: சுப்ரீம் கோர்ட் எச்சரிக்கை

காபி ரூ.700, தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.100.. இப்படி விலை வைத்தால் தியேட்டர்கள் மூடப்படும்: சுப்ரீம் கோர்ட் எச்சரிக்கைமல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்குகளில் சினிமா டிக்கெட் மற்றும் உணவு பொருட்களின் அதிக விலை குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது. விலைகளை நியாயமான முறையில் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் திரையரங்குகள் விரைவில் காலியாகிவிடும் என்றும் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அமர்வு கருத்து தெரிவித்தது.

குருநானக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியர்களுக்கு மறுப்பு: பாகிஸ்தான் அடாவடி..!

குருநானக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியர்களுக்கு மறுப்பு: பாகிஸ்தான் அடாவடி..!குருநானக் தேவ் அவர்களின் 556-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற 14 இந்தியர்களுக்கு, அட்டாரி-வாகா எல்லையில் நுழைவு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், பாகிஸ்தான் குடிவரவு அதிகாரிகள் இவர்களை திருப்பி அனுப்பியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்தபோது, முகவர்கள் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லை? ராகுல் காந்திக்கு கேள்வி

ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்தபோது, முகவர்கள் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லை? ராகுல் காந்திக்கு கேள்விஹரியானா தேர்தலில் 'வாக்குத் திருட்டு' நடந்ததாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக, தேர்தல் ஆணையம் அவரிடம் விளக்கம் கோரியுள்ளது.

ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் செல்போன் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்.. இணைக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்?

ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் செல்போன் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்.. இணைக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்?நாடு முழுவதும் உள்ள ஓட்டுநர் உரிமதாரர்கள், தங்கள் ஆவணங்களில் தங்கள் மொபைல் எண்ணை உடனடியாக பதிவு செய்வது கட்டாயம் என்று போக்குவரத்து துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. பழைய உரிமங்களில் எண் இல்லாதவர்கள் அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத எண்ணை வைத்திருப்பவர்கள் புதிய எண்ணை சேர்ப்பது அவசியம்.

