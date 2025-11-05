புதன், 5 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (16:47 IST)

ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்தபோது, முகவர்கள் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லை? ராகுல் காந்திக்கு கேள்வி

ஹரியானா தேர்தலில் 'வாக்குத் திருட்டு' நடந்ததாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக, தேர்தல் ஆணையம் அவரிடம் விளக்கம் கோரியுள்ளது.
 
ஒரே நபர் பல அடையாள அட்டைகளுடன் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்தபோது, வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லை?
 
வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடிகள் அதாவது ஒரு பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம் பல பெயர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது உட்பட இருந்திருந்தால், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின்போது காங்கிரஸ் கட்சி ஏன் புகார் அளிக்கவில்லை?
 
ராகுல் காந்தி, 25 லட்சம் போலி வாக்குகள் உருவாக்கப்பட்டதாகவும், ஒரே நபரின் புகைப்படம் 223 வாக்காளர் பெயர்களில் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், வாக்குத்திருட்டு நடப்பதை தடுக்கவே சிசிடிவி காட்சிகள் அழிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
 
வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகள் குறித்து முன்னரே புகார் செய்யாதது ஏன்? என்றும், தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு இக்குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது ஏன் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

முஸ்லிம் 2ஆம் திருமண பதிவுக்கு முதல் மனைவி சம்மதம் அவசியம்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

முஸ்லிம் 2ஆம் திருமண பதிவுக்கு முதல் மனைவி சம்மதம் அவசியம்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!முதல் திருமணம் சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் நிலையில், ஒரு முஸ்லிம் ஆண் தனது இரண்டாவது திருமணத்தை பதிவு செய்ய விரும்பினால், முதல் மனைவிக்கு அது குறித்து கருத்துத்தெரிவிக்க வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று கேரள உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

9 மணி நேரம் விஜய் அழுதார்! தைரியம் இருந்தா என் தலைவன் மேல கை வைங்க! - ஆதவ் அர்ஜூனா சவால்!

9 மணி நேரம் விஜய் அழுதார்! தைரியம் இருந்தா என் தலைவன் மேல கை வைங்க! - ஆதவ் அர்ஜூனா சவால்!கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது.

போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடி

போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடிஹரியானா மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் "வாக்குத் திருட்டு" நடந்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளை, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தலைமையிலான பாஜக கடுமையாக மறுத்துள்ளது.

அமெரிக்கா மீதான வரிவிதிப்பு நிறுத்தி வைப்பு.. சீனாவின் திடீர் பல்டிக்கு காரணம் என்ன?

அமெரிக்கா மீதான வரிவிதிப்பு நிறுத்தி வைப்பு.. சீனாவின் திடீர் பல்டிக்கு காரணம் என்ன?கிழக்காசிய நாடான தென் கொரியாவில் நடந்த ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பு உச்சி மாநாட்டில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் சீன அதிபர் ஷீ ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்தித்த பிறகு, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தக பதற்றங்கள் தணிந்து வருகின்றன.

ஒரு வீட்டில் 501 பேர் வாழ்றாங்க.. இந்த அதிசயத்தை எங்கயாவது பாத்ததுண்டா? - தேர்தல் ஆணையத்தை கலாய்த்த ராகுல் காந்தி

ஒரு வீட்டில் 501 பேர் வாழ்றாங்க.. இந்த அதிசயத்தை எங்கயாவது பாத்ததுண்டா? - தேர்தல் ஆணையத்தை கலாய்த்த ராகுல் காந்திதொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் குளறுபடி செய்து வருவதாக பேசி வரும் ராகுல் காந்தி, இன்று The H Files என்ற தலைப்பில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

