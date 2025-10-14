செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (10:11 IST)

அவர் ஒரு மனநோயாளி.. பாலியல் குற்றஞ்சாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்ட ஐடி ஊழியர் குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ்.

அவர் ஒரு மனநோயாளி.. பாலியல் குற்றஞ்சாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்ட ஐடி ஊழியர் குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ்.
கேரளாவில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஆனந்து அஜி மரணமடைந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறப்பதற்கு முன் ஆனந்து வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், பல ஆர்.எஸ்.எஸ். உறுப்பினர்களால் தான் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
 
இதற்குப் பதிலளித்த ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டயம் பிரிவு, ஆனந்தின் மரணத்தை 'துரதிர்ஷ்டவசமானது' என்று குறிப்பிட்டதுடன், சமூக ஊடகங்களில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என்று மறுத்துள்ளது. 
 
உண்மையான காரணத்தை கண்டறிய முழுமையான மற்றும் பாரபட்சமற்ற விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி மாவட்ட காவல்துறையிடம் மனு அளித்துள்ளதாகவும் ஆர்.எஸ்.எஸ். தெரிவித்துள்ளது. இந்த சம்பவம் மூலம் தங்கள் அமைப்பு நிரபராதி என்பதை நிரூபிக்க முடியும் என்றும் சங்கம் நம்புகிறது.
 
ஆர்.எஸ்.எஸ். வட்டாரங்கள், ஆனந்து மனநல பிரச்சினைகளால் அவதிப்பட்டதாகவும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சங்கத்திலிருந்து விலகிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தன. ஆனந்தின் இறுதி பதிவின் நம்பகத்தன்மை குறித்தும் தொழில்நுட்ப சரிபார்ப்பு தேவைப்படுவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
 
பிரியங்கா காந்தி வத்ரா உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள், இந்த விவகாரத்தில் விரிவான விசாரணைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran
 

திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை! திருவான்மியூரில் அதிர்ச்சி

திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை! திருவான்மியூரில் அதிர்ச்சிசென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் கொலை வழக்கில் கைது செய்து விடுதலையான திமுக பிரமுகர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியர்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வேலைக்கு வாங்க.. 5 லட்சம் விசா வழங்குவதாக ஜப்பான் அறிவிப்பு..!

இந்தியர்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வேலைக்கு வாங்க.. 5 லட்சம் விசா வழங்குவதாக ஜப்பான் அறிவிப்பு..!இந்திய இளைஞர்களுக்கு அடுத்த ஐந்தாண்டு காலப்பகுதியில் 5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விசாக்கள் வழங்கப்படும் என்று ஜப்பானின் துணை தூதர் தகாஹாஷி முனியோ சென்னையில் அறிவித்தார். இந்தோ - ஜப்பான் தொழில் வர்த்தக சபை நிகழ்வில் அவர் இதனை தெரிவித்தார்.

100 மீட்டர் நீளம்.. 30 அடி ஆழம்.. முக்கிய சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளம்.. விசாரணை குழு அமைப்பு..!

100 மீட்டர் நீளம்.. 30 அடி ஆழம்.. முக்கிய சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளம்.. விசாரணை குழு அமைப்பு..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபால் கிழக்கு பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பில்கிரியா கிராமம் அருகே, நேற்று மதியம் சுமார் 100 மீட்டர் நீளத்திற்கு சாலை திடீரெனச் சரிந்து, 30 அடி ஆழமான பள்ளம் ஏற்பட்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக, உயிர்ச் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.

கரூர் துயர சம்பவம்: 41 பேரின் குடும்பங்களை தத்தெடுக்கும் விஜய்!

கரூர் துயர சம்பவம்: 41 பேரின் குடும்பங்களை தத்தெடுக்கும் விஜய்!கரூரில் கூட்டநெரிசலில் பலியானவர்கள் குடும்பங்களை விஜய் தத்தெடுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மோடி எனது நண்பர்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர் முன் கூறிய டிரம்ப்.. ஷெபாஸ் ரியாக்சன் என்ன?

மோடி எனது நண்பர்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர் முன் கூறிய டிரம்ப்.. ஷெபாஸ் ரியாக்சன் என்ன?எகிப்தில் நடைபெற்ற உலக தலைவர்கள் மாநாட்டில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது நண்பர் என்றும், அவர் அற்புதமாகச் செயல்பட்டு வருகிறார் என்றும், "இந்தியா ஒரு சிறந்த நாடு என்றும் பாராட்டினார். அப்போது அவருக்கு பின்னால் நின்ற பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் புன்னகைத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com