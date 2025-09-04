வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (18:41 IST)

மணிப்பூரில் அமைதி ஒப்பந்தம்: குகி அமைப்பு, மாநில, மத்திய அரசுகளிடையே முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

மணிப்பூரில் கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக நீடித்து வந்த வன்முறை சூழலுக்கு ஒரு முடிவுகட்டும் வகையில், குகி இனக்குழு அமைப்பு, மணிப்பூர் மாநில அரசு மற்றும் இந்திய மத்திய அரசு ஆகியவற்றுக்கு இடையே முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்று கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் மாநிலத்தின் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு முக்கிய படியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
மணிப்பூரின் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை பேணுவது குறித்து இந்த ஒப்பந்தத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு பிரிவினையும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கான ஒரு வழிமுறை நிறுவப்படும்.
 
மாநிலத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களை எடுத்து செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் உடனடியாக திறக்கப்படும். இதன் மூலம் போக்குவரத்து மீண்டும் சீரடைந்து, பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
வன்முறை சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாமல் இருக்கவும், அனைத்து சமூகத்தினரிடையேயும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என ஒப்பந்தத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த ஒப்பந்தம் மணிப்பூரில் நிரந்தரமான அமைதி திரும்புவதற்கான முதல் படியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Mahendran

மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டல்.. பெண் கவுன்சிலர் புகார்

மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டல்.. பெண் கவுன்சிலர் புகார்திண்டிவனம் நகராட்சியில், பெண் கவுன்சிலர் ரம்யாவிடம் ஊழியர் முனியப்பன் மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறி, ரம்யா துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில், தமிழகத்தை சேர்ந்த 17 நிறுவனங்கள் இடம்பிடித்து, முதலிடத்தை பிடித்துள்ளன. இந்த சாதனை, தமிழகத்தின் உயர்கல்வித் துறைக்கு ஒரு பெரிய பெருமையை கொண்டு வந்துள்ளது.

ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால் அதே நேரத்தில்... தங்கம் தென்னரசு

ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால் அதே நேரத்தில்... தங்கம் தென்னரசுமத்திய அரசு ஜி.எஸ்.டி. வரியில் கொண்டுவந்துள்ள சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை வரவேற்பதாகவும், அதே நேரத்தில் மாநிலங்களின் வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பூந்தமல்லி-சுங்குவார்சத்திரம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

பூந்தமல்லி-சுங்குவார்சத்திரம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கீடுசென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான புதிய வழித்தட பணிகளுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மொத்த நீளம் 27.9 கிலோமீட்டர் ஆகும்.

சபரிமலை வரும் பக்தர்களுக்கு 3 நாட்கள் சிறப்பு விருந்து.. என்ன காரணம்?

சபரிமலை வரும் பக்தர்களுக்கு 3 நாட்கள் சிறப்பு விருந்து.. என்ன காரணம்?கேரளாவின் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று மாலை நடை திறக்கப்பட்டது. பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டு ஓணம் விழா நாளை கொண்டாடப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com