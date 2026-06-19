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இனிமே UPI, ATM மூலம் PF பணம் எடுக்கலாம்!.. வந்தது புதிய அறிவிப்பு!..
ஒரு நிறுவனத்தில் பணி புரியும் ஊழியர்கள் தங்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியை முழுமையாகவும் அல்லது அவசரத் தேவைக்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை UPI அல்லது ATM மூலம் எடுக்கும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அதாவது PF கணக்கில் உள்ள 50 சதவீதம் முதல் 75 சதவீதம் வரை பணத்தை வங்கிக்கணக்கிற்கு மாற்றி ஏடிஎம் அல்லது UPI மூலம் பெறும் புதிய வசதி இந்த மாத இறுதிக்குள் அறிமுகம் செய்யப்படவிருக்கிறது. PF கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீத தொகை நீண்ட கால சேமிப்பாக கட்டாயம் இருக்கும். மேலும், அவசர தேவைகளுக்காக பணம் எடுக்கும் வரம்பு ஒரு லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது..
மேலும் ஏடிஎம் மற்றும் UPI வழியாக பி.எப் பணம் பெறும் நடைமுறை மக்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது பி.எப் பணம் கிடைக்க 7 முதல் 10 நாட்கள் ஆகும் நிலையில் இனி UPI வசதி மூலம் உடனடியாக பணத்தை பெற முடியும்.
அதாவது PF கணக்கில் உள்ள 50 சதவீதம் முதல் 75 சதவீதம் வரை பணத்தை வங்கிக்கணக்கிற்கு மாற்றி ஏடிஎம் அல்லது UPI மூலம் பெறும் புதிய வசதி இந்த மாத இறுதிக்குள் அறிமுகம் செய்யப்படவிருக்கிறது. PF கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீத தொகை நீண்ட கால சேமிப்பாக கட்டாயம் இருக்கும். மேலும், அவசர தேவைகளுக்காக பணம் எடுக்கும் வரம்பு ஒரு லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது..
மேலும் ஏடிஎம் மற்றும் UPI வழியாக பி.எப் பணம் பெறும் நடைமுறை மக்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது பி.எப் பணம் கிடைக்க 7 முதல் 10 நாட்கள் ஆகும் நிலையில் இனி UPI வசதி மூலம் உடனடியாக பணத்தை பெற முடியும்.
வருமான வரி கட்றவங்க.. சொந்தமா கார் வச்சிருப்பவங்க!.. ரேஷன் கார்டு ரத்து!...
டிகிரி படிப்பதெல்லாம் வேஸ்ட்.. 12ஆம் வகுப்போடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள்.. சொன்னது யார் தெரியுமா?
இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கல்லூரி கல்வியை அணுகும் முறை தவறானது என்றும், மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்புடன் படிப்பை நிறுத்துவதே நல்லது என்றும் மார்செலஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சௌரப் முகர்ஜியா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய இந்திய கல்வி முறை வெறும் மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதுவதை மட்டுமே நம்பியிருப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
கொரோனா வைரசுக்கு காரணமான சீன நிறுவனத்திற்கு அமெரிக்கா நிதியுதவி செய்ததா? ரகசிய ஆவணங்களால் பரபரப்பு!
அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய உளவுத்துறை இயக்குநர் துளசி காபார்ட், தனது பதவிக்காலத்தின் இறுதி நாளில் இதுவரை வெளிவராத சில அதிர்ச்சியூட்டும் ரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார். கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு காரணமானதாக கருதப்படும் சீனாவின் வுஹான் உளவுக்கூடத்திற்கு, ஜோ பைடனின் முன்னாள் மருத்துவ ஆலோசகர் ஆண்டனி ஃபாசி அமெரிக்க வரிப்பணத்தை நிதியாக வழங்கியதாக அந்த ஆவணங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக டிரைவிங் ஸ்கூல்களில் அதிரடி ரெய்டு: கணக்கில் வராத 30 லட்சம் பறிமுதல்!
தமிழகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், வழக்கமாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் மட்டுமே சோதனையிடும் மரபை உடைத்து, முதல் முறையாக ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளை குறிவைத்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி ரெய்டில், கணக்கில் வராத மொத்தம் 38 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டசபை நேரடி ஒளிபரப்பு: திமுக, அதிமுக வழியில் தவெகவும் நடக்கிறதா? வெளிப்படைத்தன்மை குறித்துக் கேள்வி
தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நிகழ்வுகள் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாகும். முன்னதாக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டசபை விவாதங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அந்த வாக்குறுதியை அவர்கள் நிறைவேற்றவே இல்லை.