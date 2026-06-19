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15 வருடங்களாக பெண் பாலியல் பலாத்காரம்!.. போலிச் சாமியார் கைது!..
மராட்டிய மாநிலம் புனே கராடி என்கிற பகுதியில் நவீன குருகுலம் என்கிற பெயரில் ராதாமோகன் மிஸ்ரா என்பவர் ஆசிரமம் ஒன்றை நடத்தி வந்தார். இவர் ஒரு போலி சாமியார் என சொல்லப்படுகிறது. இவரிடம் தெய்வீக சக்தி இருப்பதாக நம்பிய ஒரு குடும்பம் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இவரின் பக்தர்களாக இருந்து வந்திருக்கிறார்கள்.
அன்றாட நிகழ்வுகளை எழுதி வாங்கி அதை வைத்து அவர்களை வசியம் செய்து அவர்களை தாந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ராதாமோகன் மிஸ்ரா.
அதோடு அந்த குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை தனிமைப்படுத்தி கடந்த 15 வருடத்திற்கு மேல் அந்த பெண்ணை தொடர்ச்சியாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததோடு சித்திரவதையும் செய்து வந்திருக்கிறார். சாமியார் சொன்னதை அந்த பெண் கேட்காத போது அந்த பெண்ணுக்கு மின்சார ஷாக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு சாமியாரின் சிறுநீரை கட்டாயப்படுத்தி அந்த பெண்ணை குடிக்க வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த சித்திரவதைக்கு சாமியாரின் ஆசிரமத்தில் இருந்த ஆறு பெண்கள் உட்பட ஏழு பேர் உடந்தையாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
மேலும் அந்த பெண்ணின் பெயரில் உள்ள சொத்துக்களை ஏமாற்றி தன் பெயருக்கு மாற்றி எழுதவும் சாமியார் முயற்சி செய்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் சமீபத்தில் அந்த பெண் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் அந்த போலிச் சாமியார் ராதா மோகன் மிஸ்ரா மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த 8 பேரையும் போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். அதோடு அந்த ஆசிரமத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
அன்றாட நிகழ்வுகளை எழுதி வாங்கி அதை வைத்து அவர்களை வசியம் செய்து அவர்களை தாந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ராதாமோகன் மிஸ்ரா.
அதோடு அந்த குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை தனிமைப்படுத்தி கடந்த 15 வருடத்திற்கு மேல் அந்த பெண்ணை தொடர்ச்சியாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததோடு சித்திரவதையும் செய்து வந்திருக்கிறார். சாமியார் சொன்னதை அந்த பெண் கேட்காத போது அந்த பெண்ணுக்கு மின்சார ஷாக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு சாமியாரின் சிறுநீரை கட்டாயப்படுத்தி அந்த பெண்ணை குடிக்க வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த சித்திரவதைக்கு சாமியாரின் ஆசிரமத்தில் இருந்த ஆறு பெண்கள் உட்பட ஏழு பேர் உடந்தையாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
இதற்காவது எனக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்! – டிரம்ப் பெருமிதம்!
தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.