  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. "Karnataka Won't Relent, Will Open Gates Only During Floods": Former Water Resources Minister Duraimurugan on Cauvery Issue
Written By
Last Updated : Friday, 19 June 2026 (14:29 IST)

கர்நாடகா பணியாது, வெள்ளம் வந்தால் தான் தண்ணீர் திறப்பார்கள்: காவேரி விவகாரத்தில் துரைமுருகன் கருத்து..

காவேரி விவகாரம்
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (14:28 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (14:29 IST)
google-news
காவேரி நதிநீர் விவகாரத்தில் தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்கள் குறித்து திமுக முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் வெளியிட்டுள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவுகளை கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து மதிக்காமல் இருந்து வரும் சூழலில், தமிழகத்தின் உரிமைகளை பெற தவெக அரசு எடுத்து வரும் முயற்சிகள் குறித்து அவர் பேசியுள்ளார்.
 
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன், "இந்த காவேரி விவகாரத்திற்காக எத்தனையோ முறை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன; எங்களின் முதலமைச்சரே நேரில் சென்று பேசியிருக்கிறார். ஆனால், இதுவரை ஒண்ணுமே நடக்கவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தம்" என்று மிகவும் விரக்தியுடன் தெரிவித்துள்ளார். 
 
மேலும், "இப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் பலமுறை நிறைவேற்றப்பட்டாலும், கர்நாடக அரசு அதற்கு ஒருபோதும் பணிந்து விடாது. அங்கு கடுமையான மழை பெய்து, அணை நிரம்பி வெள்ளம் வந்தால் மட்டுமே அவர்கள் உபரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்து விடுவார்களே தவிர, சட்டப்படியான பங்கை தரமாட்டார்கள்" என்று வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.
 
தவெக அரசின் புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் காவேரி உரிமைக்காக தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்படும் வேளையில், முந்தைய ஆட்சியில் இருந்தவர்களின் இந்த இயலாமை பேச்சு, காவேரி நதிநீர் விவகாரத்தில் தவெக அரசு இன்னும் எவ்வளவு கடுமையான மற்றும் புதிய உத்திகளை கையாள வேண்டியுள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

இந்திய ஏவுகணைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் ரஷ்யா!.. டிரம்ப் என்ன சொல்லுவாரோ!...

இந்திய ஏவுகணைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் ரஷ்யா!.. டிரம்ப் என்ன சொல்லுவாரோ!...இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாகவே நல்ல நட்புறவு நீடித்து வருகிறது.

இதற்காவது எனக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்! – டிரம்ப் பெருமிதம்!

இதற்காவது எனக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்! – டிரம்ப் பெருமிதம்!அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான 14 அம்ச இடைக்கால அமைதி உடன்படிக்கை அதிகாரப்பூர்வமாகச் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வந்த போர் சூழல் முடிவுக்கு

தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!

தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

தவெக அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வழக்கு தள்ளுபடி: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

தவெக அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வழக்கு தள்ளுபடி: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்புதமிழக சட்டப்பேரவையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு மீது நடத்தப்பட்ட நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எதிரான மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

டெலிகிராம் தடைக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி: டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

டெலிகிராம் தடைக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி: டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவுநீட் மறுதேர்வை முறையாக நடத்தும் நோக்கில் டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு விதித்த தற்காலிக தடையை எதிர்த்து, அந்த நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.