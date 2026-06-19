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கர்நாடகா பணியாது, வெள்ளம் வந்தால் தான் தண்ணீர் திறப்பார்கள்: காவேரி விவகாரத்தில் துரைமுருகன் கருத்து..
காவேரி நதிநீர் விவகாரத்தில் தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்கள் குறித்து திமுக முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் வெளியிட்டுள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவுகளை கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து மதிக்காமல் இருந்து வரும் சூழலில், தமிழகத்தின் உரிமைகளை பெற தவெக அரசு எடுத்து வரும் முயற்சிகள் குறித்து அவர் பேசியுள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன், "இந்த காவேரி விவகாரத்திற்காக எத்தனையோ முறை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன; எங்களின் முதலமைச்சரே நேரில் சென்று பேசியிருக்கிறார். ஆனால், இதுவரை ஒண்ணுமே நடக்கவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தம்" என்று மிகவும் விரக்தியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், "இப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் பலமுறை நிறைவேற்றப்பட்டாலும், கர்நாடக அரசு அதற்கு ஒருபோதும் பணிந்து விடாது. அங்கு கடுமையான மழை பெய்து, அணை நிரம்பி வெள்ளம் வந்தால் மட்டுமே அவர்கள் உபரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்து விடுவார்களே தவிர, சட்டப்படியான பங்கை தரமாட்டார்கள்" என்று வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.
தவெக அரசின் புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் காவேரி உரிமைக்காக தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்படும் வேளையில், முந்தைய ஆட்சியில் இருந்தவர்களின் இந்த இயலாமை பேச்சு, காவேரி நதிநீர் விவகாரத்தில் தவெக அரசு இன்னும் எவ்வளவு கடுமையான மற்றும் புதிய உத்திகளை கையாள வேண்டியுள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறது.
Edited by Siva
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