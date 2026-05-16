  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. new treatment for cancer within seven minutres
Written By
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (11:46 IST)

7 நிமிடத்தில் புற்றுநோய் சிகிச்சை!.. ஒரு டோஸ் விலை என்ன தெரியுமா?...

cancer
Publish: Sat, 16 May 2026 (11:46 IST) Updated: Sat, 16 May 2026 (11:48 IST)
google-news
மருத்துவத்துறையால் குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயாக புற்றுநோய் இருக்கிறது. அதுவும் புற்றுநோய் வீரியமடைந்து விட்டால் அது மரணத்தில் மட்டுமே முடிகிறது.. அதை தடுக்க இப்போது வரை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.. அதேநேரம் மருத்துவ உலகமும் முயற்சியை கைவிடவில்லை.

தொடர்ந்து புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை அளிப்பது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்தியாவிலும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. இதில் முக்கிய பிரச்சினை என்னவென்றால் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பல மணி நேரம் சிகிச்சை கொடுக்கப்படுகிறது..

ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகளை குளுக்கோஸ் வழியாக நரம்பு வழியாகவே மருந்துகள் செலுத்தப்படுகிறது.. இது கிட்டத்தட்ட 2 முதல் 3 மணி நேரம் வரை எடுக்கிறது.  இந்நிலையில்தான், ஏழு நிமிடங்களில் ஆன்டிபயாடிக் ஊசியை தொடை மூலம் செலுத்தும் முன்னேற்றத்தை மருத்துவர்கள் அடைந்துள்ளனர்..

Roche நிறுவனம் தாயரித்துள்ள Atezolizumab என்கிற புதிய இம்யூனோதெரபி ஊசி இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ளது. 7 நிமிடங்களில் தொடைப்பகுதியில் சாதாரண ஊசி மூலம் இந்த மருந்தை செலுத்தமுடியும். இதனால் மருத்துவமனையில் தங்கும் நேரம் பெருமளவு குறையும். அதேநேரம், ஒரு டோஸின் விலை சுமார் ரூ.3.7 லட்சம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

யாருக்கெல்லாம் அமைச்சர் பதவி?.. எப்போது வெளியாகும் பட்டியல்?.. பரபர அப்டேட்..

யாருக்கெல்லாம் அமைச்சர் பதவி?.. எப்போது வெளியாகும் பட்டியல்?.. பரபர அப்டேட்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது.

7 நிமிடத்தில் புற்றுநோய் சிகிச்சை!.. ஒரு டோஸ் விலை என்ன தெரியுமா?...

7 நிமிடத்தில் புற்றுநோய் சிகிச்சை!.. ஒரு டோஸ் விலை என்ன தெரியுமா?...மருத்துவத்துறையால் குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயாக புற்றுநோய் இருக்கிறது. அதுவும் புற்றுநோய் வீரியமடைந்து விட்டால் அது மரணத்தில் மட்டுமே முடிகிறது..

பெண்களுக்கு ரூ.2500 எப்போது?.. சிடி நிர்மல்குமார் கொடுத்த அப்டேட்!..

பெண்களுக்கு ரூ.2500 எப்போது?.. சிடி நிர்மல்குமார் கொடுத்த அப்டேட்!..2021 தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுப்போம் என திமுக சொன்னது.

பொதுமக்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது!.. காவல்துறைக்கு விஜய் போட்ட உத்தரவு!..

பொதுமக்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது!.. காவல்துறைக்கு விஜய் போட்ட உத்தரவு!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதோடு, மற்ற கட்சிகளிடமிருந்து ஆதரவை பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

எங்கிட்ட இருந்து எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கிட்டாங்க!.. ஆளுநரை சந்திக்கும் பழனிச்சாமி!..

எங்கிட்ட இருந்து எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கிட்டாங்க!.. ஆளுநரை சந்திக்கும் பழனிச்சாமி!..சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் 108 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. எனவே ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.