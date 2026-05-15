  Sudden Surge in Petrol and Diesel Prices Hits Common Man Hard in Chennai
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (08:27 IST)

இன்று முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு.. லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்ந்த்தால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...!

தமிழகத்தில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வு, சாமானிய மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக நிலையாக இருந்த எரிபொருள் விலை, தற்போது லிட்டருக்கு சுமார் 3 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டை கடுமையாக பாதிக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
 
சென்னையில் இன்றைய விலை நிலவரப்படி, ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூபாய் 103.67 க்கும், டீசல் ரூபாய்95.25 க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் சிஎன்ஜி  விலையும் கிலோவுக்கு 2 ரூபாய் வரை உயர்ந்து ரூபாய்93.50 ஆக உள்ளது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வதால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு அதிகரித்து, காய்கறிகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களின் விலையும் உயரக்கூடும் என வியாபாரிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
 
ஏற்கனவே பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் தத்தளிக்கும் மக்களுக்கு, இந்த திடீர் விலை உயர்வு 'வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது' போல் உள்ளது. குறிப்பாக, தினசரி வேலைக்குச் செல்லும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் வாடகை வாகன ஓட்டிகள் இந்த விலை உயர்வால் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களே இந்த உயர்வுக்குக் காரணம் என்று கூறப்பட்டாலும், அரசு வரிகளைக் குறைத்து மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
