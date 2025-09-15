திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (21:42 IST)

சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத் தேர்வில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: மாணவர்கள் அதிர்ச்சி..!

சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத் தேர்வில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: மாணவர்கள் அதிர்ச்சி..!
சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாணவர்கள் குறைந்தபட்சம் 75% வருகைப்பதிவு வைத்திருந்தால் மட்டுமே பொதுத்தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
 
மேலும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தற்போதுள்ள 5 பாடப்பிரிவுகளுடன் கூடுதலாக 2 பாடங்களை எடுத்துப் படிக்க வேண்டும். 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தற்போதுள்ள பாடப்பிரிவுகளுடன் கூடுதலாக ஒரு பாடப்பிரிவை இணைத்து தேர்வெழுத வேண்டும்.
 
முன்னதாக, 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் இனி இரண்டு முறை நடத்தப்படும் என சி.பி.எஸ்.இ. அறிவித்திருந்தது. அதற்கான தகுதி மற்றும் விதிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டன.
 
 மேலும், 2026-27 கல்வியாண்டு முதல், 9 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வெழுதும் முறைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் சி.பி.எஸ்.இ. தெரிவித்திருந்தது.
 
Edited by Siva

19 வயது இளைஞரின் மர்ம உறுப்பில் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை அடித்த கணவன் - மனைவி.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

19 வயது இளைஞரின் மர்ம உறுப்பில் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை அடித்த கணவன் - மனைவி.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கேரளாவில் இரு இளைஞர்களை கடத்தி, உடலெங்கும் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை பயன்படுத்தி, மிளகாய் ஸ்ப்ரே அடித்து கொடூரமாக தாக்கிய கணவன்-மனைவி இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக வாக்குகள் எந்த காலத்திலும் விஜய்க்கு போகாது: ஜெயக்குமார்

அதிமுக வாக்குகள் எந்த காலத்திலும் விஜய்க்கு போகாது: ஜெயக்குமார்அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் டி. ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, நடிகர் விஜய் குறித்த சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அவர் கூறியதாவது:

விஜயகாந்தை பார்த்து தான் சீமான், விஜய் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளனர்: விஜய பிரபாகரன்

விஜயகாந்தை பார்த்து தான் சீமான், விஜய் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளனர்: விஜய பிரபாகரன்தே.மு.தி.க.வின் 21-வது தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் பிரமுகர் விஜய பிரபாகரன், விஜயகாந்தை பார்த்து தான் சீமான், விஜய் கட்சி ஆரம்பித்தனர் என ஆவேசமாக பேசினார்.

ஈஷா கிராமோத்சவத்தால் எங்க ஊர்ல பசங்க குடிப்பழக்கத்தை விட்டுட்டாங்க - ஒருசேரிபுதூர் பூபதி

ஈஷா கிராமோத்சவத்தால் எங்க ஊர்ல பசங்க குடிப்பழக்கத்தை விட்டுட்டாங்க - ஒருசேரிபுதூர் பூபதிஇளைஞர்கள் போதை பழக்கங்களுக்கு பின்னால் செல்வது என்பது தான், இன்று நம் சமூகத்திற்கு முன் இருக்கும் மாபெரும் சவால். சட்டங்கள் மற்றும் காவல்துறை மூலம் போதை வஸ்துக்களின் புழக்கத்தை வேண்டுமானால் ஓரளவிற்கு கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் இது முழுமையான தீர்வாக இருக்க முடியாது. இளைஞர்கள் அதனை நாடாமல் இருக்க செய்வதே, சரியான தீர்வாக இருக்க முடியும். இதற்கு ஒரு சமூகமாக நாம் பல்வேறு செயல்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.

அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்தவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்: ஓபிஎஸ் பேட்டி

அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்தவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்: ஓபிஎஸ் பேட்டிஅனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற அனைவரும் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்தால்தான் எம்.ஜி.ஆரின் நோக்கம் நிறைவேறும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com