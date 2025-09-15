திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (19:09 IST)

பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷின் முக்கியத்துவம்: எப்போது மாற்ற வேண்டும்?

காலை எழுந்ததும் பல் துலக்குவது நமது வாய் சுகாதாரத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான பழக்கம். ஆனால், பல் துலக்குவதில் நாம் காட்டும் அதே கவனம், நாம் பயன்படுத்தும் பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷின் மீது இருப்பதில்லை. பலரும் ஒரே பிரஷ்ஷை மாதக்கணக்கில், அதன் இழைகள் தேய்ந்து போகும் வரை பயன்படுத்துகின்றனர். இது சரியானதல்ல என்று பல் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
பல் மருத்துவர்களின் கருத்துப்படி, ஒரு பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷை மூன்று முதல் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கட்டாயம் மாற்ற வேண்டும். பழைய பிரஷ்ஷை நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தும்போது, அதன் இழைகள் தங்கள் வடிவத்தையும் செயல்திறனையும் இழந்துவிடும். 
 
தேய்ந்த இழைகளால், பற்களுக்கு இடையில் உள்ள உணவு துகள்களை முழுமையாக அகற்ற முடியாது. மேலும், இவை ஈறுகளுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தி, சேதத்தையும் உண்டாக்கும். ஏனெனில், பிரஷ்ஷின் இழைகள் நேராகவும் வலுவாகவும் இருந்தால்தான் பற்களுக்கும், ஈறுகளுக்கும் இடையே சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும்.
 
பழைய பிரஷ்ஷில் பாக்டீரியா, ஈஸ்ட், மற்றும் பூஞ்சைக் காளான்கள் படிந்து, அவை வாய்வழி சுகாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக மாறும். 
 
மேலும், பிரஷ்ஷை மூடி வைக்க கூடாது. ஈரப்பதம் காரணமாக பாக்டீரியா, வைரஸ் பரவ வாய்ப்பிருப்பதால், காற்றோட்டமான சூழலில் பிரஷ்ஷை வைப்பது சிறந்தது.

மீனில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு அரிய மருத்துவ குணம்.. ஆச்சரிய தகவல்..!

மீனில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு அரிய மருத்துவ குணம்.. ஆச்சரிய தகவல்..!மனிதனின் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு காய்கறிகள், பழங்கள் போன்ற சைவ உணவுகள் அவசியமானவை. ஆனால், அசைவ உணவான மீனில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு அரிய மருத்துவ குணம் கொண்ட சத்து, ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் (Omega-3 Fatty Acid) ஆகும்.

வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்கள் கொண்டு வைத்தியம் செய்வது எப்படி?

வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்கள் கொண்டு வைத்தியம் செய்வது எப்படி?நமது சமையலறையில் உள்ள சில பொருட்களே பல உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு எளிய தீர்வாக அமைகின்றன. அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த சில குறிப்புகள் இதோ:

ஆரோக்கிய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் குடம் புளி!

ஆரோக்கிய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் குடம் புளி!உணவுக்கு புளிப்பு சுவையை கொடுக்க பயன்படும் புளியின் வகைகளுள் பழமையான ஒன்றான குடம் புளி, பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் பரவும் இன்ஃப்ளூயன்சா காய்ச்சல்: அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பு முறைகள்

தமிழகத்தில் பரவும் இன்ஃப்ளூயன்சா காய்ச்சல்: அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பு முறைகள்தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில், பருவநிலை மாற்றத்தால், இன்ஃப்ளூயன்சா எனப்படும் சுவாச மண்டல வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இன்ஃப்ளூயன்சா A (H1N1, H3N2) மற்றும் இன்ஃப்ளூயன்சா B போன்ற வைரஸ் வகைகளால் இந்தக் காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது.

மாதுளம் பூவின் மருத்துவப் பயன்கள்: ஒரு விரிவான பார்வை

மாதுளம் பூவின் மருத்துவப் பயன்கள்: ஒரு விரிவான பார்வைமாதுளம் பழம் மட்டுமல்ல, அதன் பூவும் பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்தும் மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது. பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் மாதுளம் பூவின் பயன்பாடுகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன.

