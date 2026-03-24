முதல்வர் பினராயி விஜயனை எதிர்த்து போட்டியிடும் விஜயன்.. பெயர் குழப்ப யுக்தியா?
கேரள சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில், முதல்வர் பினராயி விஜயன் உள்ளிட்ட முக்கிய வேட்பாளர்களுக்கு சவாலாக அவர்களது பெயரிலேயே மற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் களம் இறங்கியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தர்மடம் தொகுதியில் போட்டியிடும் முதல்வர் விஜயனுக்கு எதிராக விஜயன் ஏ.எம் என்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இது வாக்காளர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
இதேபோல், ஹரிப்பாட் தொகுதியில் ரமேஷ் சென்னிதலாவுக்கு எதிராக ரமேஷ் சி என்பவரும், பேப்பூர் தொகுதியில் பி.வி. அன்வர் என்ற பெயரில் நான்கு வேட்பாளர்களும் களம் காண்கின்றனர்.
அமைச்சர் முகமது ரியாஸ் மற்றும் பி. ராஜீவ் ஆகியோருக்கும் பெயரளவில் ஒத்த போட்டியாளர்கள் உள்ளனர். வட்டியூர்க்காவு, திருவாம்பாடி மற்றும் கொயிலாண்டி போன்ற தொகுதிகளிலும் இதே நிலை நீடிக்கிறது.
பொதுவாக, நெருக்கமான போட்டி நிலவும் தொகுதிகளில் முக்கிய வேட்பாளர்களின் வாக்குகளை பிரிப்பதற்காக இத்தகைய 'யர் குழப்ப உத்திகள் கையாளப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் கூட ஓபிஎஸ்-ஐ எதிர்த்து 4 பேர் பன்னீர்செல்வம் என்ற பெயரில் போட்டியிட்டனர்.
வேட்புமனு பரிசீலனை மற்றும் வாபஸ் பெறுதல் முடிந்த பின்னரே இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் குறித்த தெளிவான படம் கிடைக்கும் என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
