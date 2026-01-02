வயநாடு நிலச்சரிவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகள் எப்போது? மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு..!
கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 30-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட கோர நிலச்சரிவு, ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் உலுக்கியது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வீடுகளையும், வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்து தவித்தனர். இந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான மறுவாழ்வு பணிகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, முதற்கட்டமாக 300 வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கேரள அரசு தற்போது அறிவித்துள்ளது.
மாநில அரசின் சிறப்பு நிதி மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், தன்னார்வ அமைப்புகள் வழங்கிய பங்களிப்புடன் இந்த நவீன குடியிருப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய வீடுகளை வரும் பிப்ரவரி மாதம் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்படைப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பான மற்றும் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய இந்த வீடுகள், நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்வில் புதிய நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளன. முதற்கட்டமாக 300 வீடுகள் வழங்கப்படுவதை தொடர்ந்து, வீடுகளை இழந்த மற்ற அனைவருக்கும் படிப்படியாக புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும் என்று கேரள அரசு உறுதி அளித்துள்ளது.
