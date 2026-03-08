பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!
கேரள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'புதுயுக யாத்திரை' நிறைவு விழாவில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
கேரளாவில் ஆளும் சி.பி.எம் மற்றும் பி.ஜே.பி ஆகிய இரு கட்சிகளும் ரகசிய கூட்டணி வைத்துள்ளதாக அவர் கடுமையாக சாடினார். தனக்கு எதிராக பல வழக்குகளை பதிவு செய்த மத்திய அமைப்புகள், முதல்வர் பினராயி விஜயன் மீது மட்டும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பின் நிபந்தனைகளுக்கு அடிபணிந்து நாட்டின் நலனை அடகு வைத்துள்ளதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார். தேர்தலை முன்னிட்டு 'இந்திரா கேரண்டி' என்ற பெயரில் ஐந்து முக்கிய வாக்குறுதிகளை அவர் அறிவித்தார்:
பெண்களுக்குப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணம்.
கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் 1,000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை.
முதியோர் ஓய்வூதியம் 3,000 ரூபாயாக உயர்வு.
25 லட்சம் ரூபாய்க்கான இலவச மருத்துவக் காப்பீடு.
இளம் தொழில்முனைவோருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வட்டி இல்லாக் கடன்.
கேரள அரசுக்குக் கம்யூனிஸ்ட் பண்பு இல்லை என்றும், காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வரும்போது விவசாயிகளின் நலன் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.
