ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...
புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய சொத்து மேலாளர்கள், அரசு நிதி நிறுவனங்கள், உள்நாட்டு பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட முதலீட்டாளர்கள் இதில் பங்கு பெற ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிறுவனத்தின் ரூ. 8,110 கோடி மதிப்பிலான 'ஆங்கர் புக்' (anchor book) ஒதுக்கீட்டிற்கு, வழங்கப்பட்ட தொகையை விட 30 மடங்கிற்கும் அதிகமான தேவை காணப்பட்டதாக, இந்த விவகாரம் குறித்து அறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த அளவிலான ஆர்வம், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் வணிகம் தனி நிறுவனமாகப் பட்டியலிடப்படத் தயாராகி வரும் நிலையில், அதன்பால் நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு இருக்கும் ஈர்ப்பை எடுத்துரைக்கிறது.
முக்கிய முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்காக ஏலங்களை முன்வைக்கும் உலகளாவிய முதலீட்டு நிறுவனங்களில் பிளாக்ராக், கேப்பிட்டல் குரூப், ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ், டி. ரோவ் பிரைஸ், ஷ்ரோடர்ஸ், ஜேபி மார்கன் அசெட் மேனேஜ்மென்ட், ஃபிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன், இன்வெஸ்கோ மற்றும் ஜானஸ் ஹென்டர்சன் ஆகியவை அடங்கும்.
சிங்கப்பூரின் ஜிஐசி (GIC), அபுதாபி முதலீட்டு ஆணையம், கத்தார் முதலீட்டு ஆணையம் மற்றும் நார்வேயின் நார்ஜஸ் வங்கி முதலீட்டு மேலாண்மை (Norges Bank Investment Management) உள்ளிட்ட அரசு மற்றும் பொது முதலீட்டு நிறுவனங்களும் இதில் பங்கேற்க வரிசையில் நின்றன என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்திய நிறுவனங்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பங்கேற்றன; எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் கோடக் மஹிந்திரா அசெட் மேனேஜ்மென்ட் கம்பெனி உள்ளிட்ட முக்கிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் இதில் அடங்கும்.
இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC), HDFC லைஃப் இன்சூரன்ஸ், SBI லைஃப் இன்சூரன்ஸ், SBI பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ், HDFC பென்ஷன் மற்றும் ICICI புருடென்ஷியல் உள்ளிட்ட காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் ஓய்வூதிய முதலீட்டாளர்களும் இதில் சலுகைகளை வழங்கியவர்களில் அடங்குவர் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இதில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் என பல்வேறு முதலீட்டு நோக்கங்களைக் கொண்ட பலதரப்பட்ட அமைப்புகள் பங்கேற்கின்றன. ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் (Jio Platforms) நிறுவனம், தனது பொதுப் பங்கு வெளியீட்டின் (IPO) மூலம் சுமார் ரூ. 30,213 கோடியைத் திரட்டத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தப் பொதுப் பங்கு வெளியீடு அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி தொடங்கி, அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி முடிவடையும். ஒரு பங்கின் விலை வரம்பு ரூ. 1,065 முதல் ரூ. 1,119 வரை என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; இந்த வெளியீட்டில் மொத்தம் 27 கோடி வரையிலான புதிய பங்குகள் அடங்கும்.
இந்த பங்கு வெளியீடு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொது பங்கு வெளியீடாக (IPO) அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விலை வரம்பின் உச்சபட்ச அளவைக் கணக்கில் கொண்டால், இந்நிறுவனத்தின் மதிப்பு சுமார் 108 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இருக்கலாம். நிறுவனத்தின் ஆவணங்களின்படி, இதிலிருந்து கிடைக்கும் தொகையானது, அதன் தொலைத்தொடர்பு துணை நிறுவனத்தின் கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும், நிறுவனத்தின் பொதுவான செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது...
கோடீஸ்வரர் முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், தனது முக்கிய மொபைல் இணைப்பு வணிகத்திலிருந்து பிராட்பேண்ட், டிஜிட்டல் பொழுதுபோக்கு, கிளவுட் மற்றும் நிறுவன சேவைகள் வரை விரிவடைந்துள்ளது. இதுவரை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமாகச் செயல்பட்டு வந்த இந்த வணிகத்தில், அதன் பங்குப் பட்டியல் பொதுச் சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நேரடி முதலீட்டு வழியை வழங்கும்.
நிறுவனத்தின் தரவுகளின்படி, 2026 ஜூன் நிலவரப்படி இந்நிறுவனம் 533.3 மில்லியன் சந்தாதாரர்களைக் கொண்டிருந்ததுடன், இந்தியாவின் தரவுப் பயன்பாட்டில் (data traffic) சுமார் 60 சதவீத பங்களிப்பை வழங்கியது. நிறுவன முதலீட்டாளர்களிடையே காணப்படும் இந்த வலுவான ஆர்வம், பொது பங்கு வெளியீட்டில் (IPO) பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கக்கூடும்.
ஐபிஓ செயல்முறையின் கீழ், பொது சந்தா காலத்திற்கு முன்பாகவே பங்குகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நிறுவனங்களே ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் ஆவர். அவற்றின் பங்கேற்பு, நிறுவனங்களின் ஆர்வத்தைக் குறிக்கக்கூடும்; இருப்பினும், பங்கு ஒதுக்கீடுகள், மதிப்பீடு மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்த சந்தைச் செயல்திறன் ஆகியவை தனித்தனிப் பரிசீலனைகளாகவே இருக்கின்றன.
முக்கிய முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்காக ஏலங்களை முன்வைக்கும் உலகளாவிய முதலீட்டு நிறுவனங்களில் பிளாக்ராக், கேப்பிட்டல் குரூப், ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ், டி. ரோவ் பிரைஸ், ஷ்ரோடர்ஸ், ஜேபி மார்கன் அசெட் மேனேஜ்மென்ட், ஃபிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன், இன்வெஸ்கோ மற்றும் ஜானஸ் ஹென்டர்சன் ஆகியவை அடங்கும்.
சிங்கப்பூரின் ஜிஐசி (GIC), அபுதாபி முதலீட்டு ஆணையம், கத்தார் முதலீட்டு ஆணையம் மற்றும் நார்வேயின் நார்ஜஸ் வங்கி முதலீட்டு மேலாண்மை (Norges Bank Investment Management) உள்ளிட்ட அரசு மற்றும் பொது முதலீட்டு நிறுவனங்களும் இதில் பங்கேற்க வரிசையில் நின்றன என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் என பல்வேறு முதலீட்டு நோக்கங்களைக் கொண்ட பலதரப்பட்ட அமைப்புகள் பங்கேற்கின்றன. ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் (Jio Platforms) நிறுவனம், தனது பொதுப் பங்கு வெளியீட்டின் (IPO) மூலம் சுமார் ரூ. 30,213 கோடியைத் திரட்டத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தப் பொதுப் பங்கு வெளியீடு அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி தொடங்கி, அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி முடிவடையும். ஒரு பங்கின் விலை வரம்பு ரூ. 1,065 முதல் ரூ. 1,119 வரை என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; இந்த வெளியீட்டில் மொத்தம் 27 கோடி வரையிலான புதிய பங்குகள் அடங்கும்.
கோடீஸ்வரர் முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், தனது முக்கிய மொபைல் இணைப்பு வணிகத்திலிருந்து பிராட்பேண்ட், டிஜிட்டல் பொழுதுபோக்கு, கிளவுட் மற்றும் நிறுவன சேவைகள் வரை விரிவடைந்துள்ளது. இதுவரை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமாகச் செயல்பட்டு வந்த இந்த வணிகத்தில், அதன் பங்குப் பட்டியல் பொதுச் சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நேரடி முதலீட்டு வழியை வழங்கும்.
ஐபிஓ செயல்முறையின் கீழ், பொது சந்தா காலத்திற்கு முன்பாகவே பங்குகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நிறுவனங்களே ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் ஆவர். அவற்றின் பங்கேற்பு, நிறுவனங்களின் ஆர்வத்தைக் குறிக்கக்கூடும்; இருப்பினும், பங்கு ஒதுக்கீடுகள், மதிப்பீடு மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்த சந்தைச் செயல்திறன் ஆகியவை தனித்தனிப் பரிசீலனைகளாகவே இருக்கின்றன.