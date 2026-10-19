தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!
தமிழ்நாட்டில் சட்ட கல்வியை வழிநடத்தி வரும் புகழ்பெற்ற தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் இருவரை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
சட்டக் கல்வியின் தரம் மற்றும் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் முழு விவரங்கள் இதோ:
திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் டாக்டர் ஆர். ராஜவர்தனன் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினராக மூன்று ஆண்டுகள் காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னாள் சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞரும் , தற்போதைய தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினருமான டாக்டர் என். விஜயராஜ் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினராக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சட்டக் துறை மற்றும் கல்வியியலில் நீண்ட அனுபவம் கொண்ட இவர்கள் இருவரும் சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது, பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக வளர்ச்சிக்கும் சட்டக் கல்வியின் மேம்பாட்டிற்கும் பெரிதும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.