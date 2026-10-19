2 தலைகள், ஒரே உடலுடன் பிறந்த அரிதான இரட்டை குழந்தை உயிரிழப்பு: ஒடிசாவில் சோகம்!
ஒடிசா மாநிலம் கஞ்சம் மாவட்டத்தில் உள்ள எம்கேசிஜி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில், இரண்டு தலைகள் மற்றும் ஒரே உடலுடன் பிறந்த அரிதான இரட்டை குழந்தை, பிறந்த ஒரு வாரத்திலேயே சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. கந்தமால் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 22 வயது பெண்ணிற்கு கடந்த அக்டோபர் 11 அன்று அறுவை சிகிச்சை மூலம் இந்த ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
மருத்துவ உலகில் 'டைசெபாலிக் பாராபாகஸ்' என்று அழைக்கப்படும் இந்த அரிதான பாதிப்புடன் பிறந்த அக்குழந்தை, 2.25 கிலோ எடையுடன் இரண்டு தலைகள், இரண்டு கழுத்துகள் மற்றும் இரண்டு முதுகெலும்புகளைக் கொண்டிருந்தது. இருப்பினும், ஒரே ஒரு இதயம், கல்லீரல் மற்றும் தலா ஒரு ஜோடி கைகள், கால்களை மட்டுமே பகிர்ந்துகொண்டது.
குழந்தைக்கு மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட கடுமையான உடல்நல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டதால், சிறப்பு பராமரிப்புப் பிரிவில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், அறுவை சிகிச்சை செய்ய இயலாமல் குழந்தை உயிரிழந்தது.
இத்தகைய அரிதான பிறப்பு 3 லட்சம் பிரசவங்களில் ஒன்றுக்கு மட்டுமே நிகழும் என்றும், குழந்தைகள் உயிர்பிழைப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகக்குறைவு என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.