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  4. Airtel Launches Voice-Only Prepaid Plans Starting at Rs 185 Following Government Mandate
Written By SIVA SIVA

ஏர்டெல் அறிமுகம் செய்த வாய்ஸ்-ஒன்லி ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்! 30 நாட்களுக்கு எவ்வளவு ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும்?

airtel
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (05:12 IST)
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மத்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின்  புதிய விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, பாரதி ஏர்டெல் நிறுவனம் டேட்டா இல்லாத, அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளை மட்டுமே உள்ளடக்கிய மூன்று புதிய ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரூ. 185, ரூ. 203 மற்றும் ரூ. 206 ஆகிய விலைகளில் இத்திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அக்டோபர் 21 கெடுவுக்கு முன்னதாகவே ஏர்டெல் இத்திட்டங்களை நேரலை செய்துள்ளது.
 
இத்திட்டங்கள் மூலம் வரம்பற்ற உள்ளூர், எஸ்டிடி மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகளுடன் 300 இலவச எஸ்.எம்.எஸ்களும், இலவச ஹாலோ டியூன்ஸ் வசதியும் வழங்கப்படுகின்றன. ரூ. 185 திட்டம் 28 நாட்களுக்கும், ரூ. 203 திட்டம் 30 நாட்களுக்கும் செல்லுபடியாகும். ரூ. 206 திட்டம் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பதிலாக கேலண்டர் மாதம் முழுமைக்கும் செல்லுபடியாகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இணையத்தை பயன்படுத்தாமல், அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளுக்கு மட்டும் செல்போனை பயன்படுத்தும் சாதாரண ஃபீச்சர் போன் வாடிக்கையாளர்கள், பயன்படாத டேட்டாவிற்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துவதை தவிர்க்கும் நோக்கில் TRAI இந்த புதிய விதியை அறிவித்தது. இரண்டு சிம் கார்டுகளை பயன்படுத்துபவர்களுக்கும், வைஃபை மூலம் இணையத்தை பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் இத்திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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