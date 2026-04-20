திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (10:10 IST)

ஜியோ அறிமுகம் செய்துள்ள ரூ.149 பிளான்.. ஹாட்ஸ்டார் சந்தா இலவசம்..!

ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் 149 ரூபாய்க்கு ஒரு புதிய 'கிரிக்கெட் டேட்டா பேக்'  திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, ஐபிஎல் மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளை நேரலையில் காண விரும்புபவர்களுக்காகவே இந்த பட்ஜெட் விலை திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் ஏற்கனவே செயலில் உள்ள ஒரு அடிப்படை திட்டத்துடன் இணைந்த 'டேட்டா ஆட்-ஆன்' பேக் ஆகும்.
 
இந்த 149 ரூபாய் ரீசார்ஜ் மூலம் பயனர்களுக்கு 10 ஜிபி அதிவேக டேட்டா வழங்கப்படுகிறது. இதன் செல்லுபடி காலம் 30 நாட்களாகும். இந்த திட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சமாக, 90 நாட்களுக்கு இலவச 'ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மொபைல்' சந்தா வழங்கப்படுகிறது. 
 
இதன் மூலம் ரசிகர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான கிரிக்கெட் போட்டிகள், திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்களை எவ்வித தடையுமின்றி கண்டு மகிழலாம். இது வெறும் டேட்டா பேக் என்பதால், இதில் அழைப்பு அல்லது எஸ்எம்எஸ் வசதிகள் இருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
கூடுதல் டேட்டா தேவைப்படுபவர்களுக்காக ஜியோ 195 ரூபாய்க்கும் ஒரு திட்டத்தை வைத்துள்ளது. இதில் 15 ஜிபி டேட்டா மற்றும் 90 நாள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சந்தா கிடைக்கிறது. 
 
சாதாரண பயனர்களுக்கு 189 ரூபாயில் வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டா கொண்ட மதிப்புக்கூட்டுத் திட்டமும் உள்ளது. குறைந்த செலவில் கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஸ்ட்ரீமிங் செய்ய நினைக்கும் ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த 149 ரூபாய் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
 
Edited by Siva

சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!

சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!மேற்கு வங்கத்தின் ஜார்கிராம் பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இடையே சாலை ஓரத்தில் பொரி தின்பண்டம் சாப்பிட்ட நிகழ்வு, தற்போது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் காலாவதி கொண்ட பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அமைதியாக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 859 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 'தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா' திட்டத்தின் விலை தற்போது 899 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய விலை உயர்வு ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் பிபிஓ கிளையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் தொல்லை மற்றும் கட்டாய மதமாற்ற புகார்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததை தொடர்ந்து, நாசிக் கிளையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களையும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அந்நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!ஹார்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் பயணம் செய்த இந்திய கப்பல்கள் மீது ஈரான் கடற்படை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

