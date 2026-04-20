திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (10:06 IST)

உதயநிதி தொகுதியில் கடும் போட்டி.. சென்ற முறை போல் எளிதான வெற்றி திமுகவுக்கு கிடைக்குமா?

தமிழக அரசியலின் மிக முக்கியமான அடையாளங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதியில், 2026 தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு பலப்பரீட்சை அரங்கேறுகிறது. 
 
திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் இந்த தொகுதியில் இம்முறை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக), ஆதிராஜாராம் (அதிமுக), த.செல்வம் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) மற்றும் ஆயிஷா பேகம் (நாம் தமிழர் கட்சி) என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தின் 19-வது தொகுதியான இது, சுமார் 2,34,067 வாக்காளர்களைக் கொண்டது. இதில் 1,14,960 ஆண்கள் மற்றும் 1,19,072 பெண் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
 
வரலாற்று ரீதியாக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி பலமுறை வென்ற இந்த தொகுதி, 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வெற்றி விகிதத்துடன் திமுகவின் அசைக்க முடியாத அரணாக உள்ளது. 2021 தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் 93,285 வாக்குகளைப் பெற்று, சுமார் 68 சதவீத வாக்கு விகிதத்துடன் 69,355 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றார். 
 
இந்த ஆதிக்கத்தை தகர்க்க அதிமுகவின் ஆதிராஜாராம் முயன்று வருகிறார். அதே வேளையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் செல்வம், நகர்ப்புற இளைஞர்களின் வாக்குகளை பிரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சியின் ஆயிஷா பேகம் அடையாள அரசியலை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்கிறார்.
 
நெருக்கமான மக்கள் குடியிருப்புகள், கடற்கரை ஓரப் பகுதிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் நிறைந்த இந்த தொகுதியில் வெள்ள தடுப்பு மேலாண்மை, வீட்டு வசதி மற்றும் சுகாதார பிரச்சினைகள் பிரதான தேர்தல் கருப்பொருளாக உள்ளன. 
ஜே.அன்பழகன் போன்ற திமுக தலைவர்கள் தொடர்ந்து வென்று வந்த இந்த தொகுதியில், உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது முந்தைய வெற்றியை தக்கவைப்பாரா அல்லது புதிய அரசியல் சக்திகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!

சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!மேற்கு வங்கத்தின் ஜார்கிராம் பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இடையே சாலை ஓரத்தில் பொரி தின்பண்டம் சாப்பிட்ட நிகழ்வு, தற்போது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் காலாவதி கொண்ட பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அமைதியாக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 859 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 'தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா' திட்டத்தின் விலை தற்போது 899 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய விலை உயர்வு ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் பிபிஓ கிளையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் தொல்லை மற்றும் கட்டாய மதமாற்ற புகார்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததை தொடர்ந்து, நாசிக் கிளையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களையும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அந்நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!ஹார்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் பயணம் செய்த இந்திய கப்பல்கள் மீது ஈரான் கடற்படை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

