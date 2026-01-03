சனி, 3 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (13:59 IST)

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு பதில் புதிய திட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு பதில் புதிய திட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி அரசு ஊழியர்கள் போராடி வந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் "தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்" என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். 
 
இதன்படி, பணியாளர்கள் ஓய்வு பெறும்போது பெறும் கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தேவைப்படும் கூடுதல் நிதி முழுவதையும் ஊழியர்களின் 10 சதவீத பங்களிப்புடன் தமிழக அரசே ஏற்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமாக, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்படும். மேலும், ஓய்வூதியதாரர் மறைந்தால் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 60 சதவீத ஓய்வூதியம் வழங்கவும், அதிகபட்சமாக 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பணிக்கொடை வழங்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய திட்டம் அமலுக்கு வரும் முன்னரே ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் சிறப்பு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு இணையான பலன்களை தரும் இத்திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, போராட்டங்களைக் கைவிட்டு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
 
