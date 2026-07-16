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மனிதாபிமானம் எங்கே? பாட்னாவில் லாரி விபத்து – காயமடைந்தவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் பாலை திருடிய பொதுமக்கள்
பீகார் மாநிலத் தலைநகர் பாட்னாவில் பால் ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானதில், சாலையில் ஆறாக ஓடிய பாலை பொதுமக்கள் போட்டிப்போட்டுக் கொண்டு பாத்திரங்களிலும், பாட்டில்களிலும் பிடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்காமல், சுயலாபத்திற்காகப் பொதுமக்கள் காட்டிய இந்த ஆர்வம் மனிதநேயம் குறித்த பெரும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
பாட்னாவின் ஜக்கன்பூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட தஷ்ரதா திருப்பம் அருகே இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. ஹாஜிபூரிலிருந்து சுமார் 23,500 லிட்டர் பாலை ஏற்றிக்கொண்டு அதிவேகமாக வந்த அந்த பால் டேங்கர் லாரி, எதிரே வந்த ஆட்டோ மற்றும் பைக் மீது மோதாமல் இருக்க ஓட்டுநர் திடீரென பிரேக் அடித்துள்ளார்.
வேகக் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, நடுரோட்டிலேயே தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த பயணிகள் மற்றும் லாரி ஓட்டுநர் உட்பட 4 பேர் படுகாயமடைந்தனர்
லாரி கவிழ்ந்த உடனேயே, அதிலிருந்த ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் பால் சாலையில் ஆறாக ஓடத் தொடங்கியது. விபத்தின் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அப்பகுதி மக்கள், லாரியின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த ஓட்டுநரையோ அல்லது ஆட்டோ பயணிகளையோ மீட்க முற்படவில்லை.
மாறாக, இலவசமாகப் பால் கிடைக்கிறது என்ற எண்ணத்தில், அவரவர் வீடுகளில் இருந்த பாத்திரங்கள், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மற்றும் அண்டாக்களை எடுத்துக் கொண்டு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ஜக்கன்பூர் போலீசார், பெரும் போராட்டத்திற்கு இடையே கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். போலீசார் மற்றும் சில சமூக ஆர்வலர்கள் இணைந்து இடிபாடுகளில் சிக்கியிருந்த 4 காயமடைந்தவர்களையும் மீட்டு, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
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தேசிய மருத்துவ ஆணையம் 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான எம்பிபிஎஸ் இடங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் கீழ், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களை தவிர்த்து, நாடு முழுவதும் உள்ள 823 மருத்துவ கல்லூரிகளில் மொத்தம் 1,36,939 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய அனுமதியின் மூலம், இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கூடுதலாக 9,911 புதிய எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
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