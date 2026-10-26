கே.என்.நேருவை அடுத்து அன்பில் மகேஷூக்கும் பின்னடைவு.. முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி...
தனியார் பள்ளிகளுக்குப் பல்வேறு அனுமதி சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்காக, 'கட்சி நிதி' என்ற பெயரில் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரும் திமுக பிரபலமுமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அங்கீகாரம் மற்றும் தொடர் அனுமதி வழங்க கோரி பெருந்தொகை லஞ்சமாக பெறப்பட்டதாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் புலனாய்வு அமைப்புகள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தின. கைது நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அன்பில் மகேஸ் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இருப்பினும், வழக்கில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரத் தன்மையையும், நூறு கோடி ரூபாய் அளவிலான நிதி கேடீடுகளையும் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, முன்ஜாமீன் வழங்க மறுத்து மனுவை நிராகரித்தார். கே.என். நேருவின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸிற்கும் முன்ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டிருப்பது திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு அடுத்தடுத்து விழுந்த பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை தொடர முமு அனுமதி கிடைத்துள்ளது.