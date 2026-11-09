நன்கொடை 75 சதவீதம் சரிவு!.. காங்கிரஸ் மேலிடம் அதிர்ச்சி...
இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியுமே பொதுமக்களிடம் நிதி வசூலித்து வருகிறது. குறிப்பாக பணக்காரர்கள், கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி கொடுப்பதுண்டு.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இரண்டும் பெரிய கட்சிகளாக இருக்கிறது. இதில் கடந்த 15 வருடங்களாகவே பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிறது. காங்கிரஸ் தொடர் தோல்வியை சந்தித்து வருகிறது.
இந்நிலையில்தான் 2024 - 25 நிதியாண்டில் ரூ 517.39 கோடியாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் நன்கொடை 2025 - 26ல் வெறும் ரூ.130.69 கோடியாக குறைந்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சிகு கடந்த பத்து வருடங்களில் இல்லாத அளவுக்கு நன்கொடை சரிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில்தான் 2024 - 25 நிதியாண்டில் ரூ 517.39 கோடியாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் நன்கொடை 2025 - 26ல் வெறும் ரூ.130.69 கோடியாக குறைந்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சிகு கடந்த பத்து வருடங்களில் இல்லாத அளவுக்கு நன்கொடை சரிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.