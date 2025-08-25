திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (11:49 IST)

GATE நுழைவுத் தேர்வு விண்ணப்ப பதிவு திடீர் ஒத்திவைப்பு..! என்ன காரணம்?

முதுநிலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கான GATE நுழைவு தேர்வு விண்ணப்பப்பதிவு, இன்று தொடங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த ஆண்டு GATE தேர்வை குவாஹாத்தி ஐஐடி நடத்துகிறது. இந்த தேர்வுக்கு பட்டதாரிகள் ஆர்வத்துடன் காத்திருந்த நிலையில், இந்த தேதி மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
முக்கியத் தேதிகள் மற்றும் தேர்வு அட்டவணை
 
மாற்றப்பட்ட தேதிகளின்படி, நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அட்டவணை பின்வருமாறு:
 
விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்: ஆகஸ்ட் 28, 2025.
 
அபராதம் இன்றி விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள்: செப்டம்பர் 28, 2025.
 
அபராதத்துடன் விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள்: அக்டோபர் 9, 2025.
 
நுழைவுச் சீட்டு வெளியீடு: ஜனவரி 2026.
 
தேர்வு நடைபெறும் நாட்கள்: 2026  பிப்ரவரி 7, 8, 14, 15, 
 
இத்தேர்வு கணினி வழியாக 30 பாடப்பிரிவுகளுக்கு 100 மதிப்பெண்களுக்கு, 3 மணி நேரம் நடைபெறும். தேர்வு முடிவுகள் மார்ச் 19-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். இந்த தேர்வு மதிப்பெண் மூன்று ஆண்டுகளுக்குச் செல்லுபடியாகும்.
 
Edited by Mahendran

தமிழக அமைச்சர்கள் சிறைக்கு போயும் ராஜினாமா பண்ணல! இந்த சட்டம் அவசியம்! - அமித்ஷா தாக்கு!

தமிழக அமைச்சர்கள் சிறைக்கு போயும் ராஜினாமா பண்ணல! இந்த சட்டம் அவசியம்! - அமித்ஷா தாக்கு!மத்திய அரசு கொண்டு வந்த பதவி பறிப்பு மசோதாவுக்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ள நிலையில், அதுகுறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை மறைமுகமாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.

கர்ப்பிணி மனைவியை கண்டந்துண்டமாய் வெட்டிய காதல் கணவன்! - தெலுங்கானாவில் நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்!

கர்ப்பிணி மனைவியை கண்டந்துண்டமாய் வெட்டிய காதல் கணவன்! - தெலுங்கானாவில் நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்!தெலுங்கானாவில் காதலித்து திருமணம் செய்த பெண்ணை கர்ப்பிணி என்றும் பாராமல் கணவன் வெட்டிக் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிராபிக் போலீஸ் மீது மோதிய கார்.. 100 மீட்டர் தூரத்தில் விழுந்த பரிதாபம்.. மருத்துவமனையில் கவலைக்கிடம்..!

டிராபிக் போலீஸ் மீது மோதிய கார்.. 100 மீட்டர் தூரத்தில் விழுந்த பரிதாபம்.. மருத்துவமனையில் கவலைக்கிடம்..!டெல்லி-மீரட் விரைவுச்சாலையில் பணியில் இருந்த ட்ராபிக் போலீஸ் ஒருவர், அதிவேகமாக வந்த கார் மோதியதில் படுகாயமடைந்துள்ளார்.கார் மோதிய வேகத்தில் காவலர் சுமார் 10 அடி உயரத்திற்கு தூக்கி வீசப்பட்டு, 100 மீட்டர் தூரத்தில் விழுந்தார்.

கொல்கத்தா சட்டக்கல்லூரி மாணவி பலாத்கார வழக்கு: குற்றப்பத்திரிகையில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

கொல்கத்தா சட்டக்கல்லூரி மாணவி பலாத்கார வழக்கு: குற்றப்பத்திரிகையில் அதிர்ச்சி தகவல்..!கொல்கத்தாவில் உள்ள ஒரு சட்டக்கல்லூரியில் மாணவி ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில், போலீஸார் 650 பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்துள்ளனர். இந்த குற்றப்பத்திரிகையில் உள்ள தகவல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

தன்னை மதிக்காமல் திருமணம்! மனைவி, மகனுக்கு பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த நபர்! - நெல்லையில் அதிர்ச்சி!

தன்னை மதிக்காமல் திருமணம்! மனைவி, மகனுக்கு பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த நபர்! - நெல்லையில் அதிர்ச்சி!திருநெல்வேலியில் குடும்ப தகராறில் மனைவி, மகனை ஒருவர் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com