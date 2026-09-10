கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமார் தாயார் பெயர் நீக்கமா? வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியில் பரபரப்பு..
கர்நாடக மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் விஐபி-களின் பெயர்கள் மற்றும் விவரங்களில் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, முதல்வர் டி.கே. சிவகுமாரின் தாயார் கௌரம்மா, பிரபல கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார், இன்ஃபோசிஸ் இணை நிறுவனர் நந்தன் நிலேகனி மற்றும் தொழிலதிபர் குடும்பத்தினர் பலரின் விவரங்களில் கோளாறுகள் இருப்பதாக கூறி தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து நோட்டீஸ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கனகபுரா தொகுதியில் வாக்காளராக உள்ள முதல்வர் சிவகுமாரின் தாயார் பெயரில் எழுந்துள்ள எழுத்துப்பிழை மற்றும் முரண்பாடுகள், மற்றும் நடிகர் சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்டோரின் பெயர்கள் கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலுடன் சரியாக பொருந்தவில்லை போன்ற காரணங்களால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டின் பல முக்கிய பிரமுகர்களின் பெயர்களும் இந்தத் தகுதி நீக்க பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளன.
எனினும், விஐபி-கள் மற்றும் பிரபலங்களுக்கு நேரில் சம்மன் அனுப்பி சிரமப்படுத்துவதை தவிர்க்க, தேர்தல் துறை அதிகாரிகளே நேரடியாக அவர்களை சந்தித்து தேவையான ஆவணங்களை சரிபார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வாக்காளர் பட்டியலை துல்லியமாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் மாற்றுவதற்காக தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வரும் இந்த அதிரடி சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் கர்நாடக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva