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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (10:42 IST)

லண்டனில் அஜித் கார் ரேஸை துவங்கி வைக்கும் விஜய்!.. பின்னணி என்ன?....

ajith vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:43 IST)
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தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஒரு வாரப் பயணமாக நேற்று இரவு லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். நேற்று இரவு 10 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் பயணிகள் விமானத்தில் அவர் லண்டன் கிளம்பினார். லண்டனில் ஏராளமான தொழிலதிபர்களை சந்தித்து முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியில் அவர் இறங்கியிருக்கிறார்..

வருகிற 16ம் தேதி அவர் சென்னை திரும்புகிறார். இந்நிலையில்தான் லண்டனில் அஜித் குமார் பங்கேற்கும் Le Mans Cup சில்வர் ஸ்டோன் கார் பந்தயத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்க வைக்கிறார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

தமிழகத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம் அமைக்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் ஏற்கனவே சட்டசபையில் அறிவித்ததை தொடர்ந்து உலகின் முன்னணி மோட்டார்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்புகளை விஜய் நேரில் பார்வையிட போகிறார். அப்போது மோட்டார்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் தொடர்பான பல தகவல்களை முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் அவரின் நண்பர் அஜித் நேரில் கூறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அஜித்தும், விஜயும் திரைத்துறையில் போட்டி நடிகர்களாக வலம் வந்தாலும் நிஜ வாழ்வில் ஒருவருக்கொருவர் மரியாதை கொடுக்கும் நல்ல நண்பர்களாகவே இருக்கிறார்கள்.. இவர்கள் இருவரும் லண்டனில் சந்திக்கப் போவது அவரின் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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