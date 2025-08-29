வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (16:50 IST)

"எதன் அடிப்படையில் SIR?" ஆர்டிஐ கேள்விக்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிர்ச்சி பதில்

நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கான உத்தரவுகளுக்கும், வழிகாட்டுதல்களுக்கும் எந்த கோப்புகளும் இல்லை என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சமூக ஆர்வலர் பரத்வாஜின் ஆர்டிஐ கேள்விக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் பதிலளித்துள்ளது.
 
நாடு முழுவதும் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை மேற்கொள்ள எந்த அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்பட்டது?" என்பதுதான்  சமூக ஆர்வலர் பரத்வாஜ் தேர்தல் ஆணையத்திடம் எழுப்பிய கேள்வி. இதற்கு, தொடர் கோப்புகள் எதுவும் இல்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் பதிலளித்துள்ளது.
 
"சுயாதீன மதிப்பீட்டின்" அடிப்படையில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுவதாகத் தேர்தல் ஆணையம் முன்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தாலும், அது குறித்த எந்த ஒரு பதிவும் இல்லை என்று தற்போது பதிலளித்துள்ளது.
 
மேலும், 2003-ஆம் ஆண்டு நடந்த வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் தொடர்பான உத்தரவுகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் நகலை கேட்டு, 2025-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட உத்தரவையும் தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

திருமணத்திற்கு மறுநாள் புதுமாப்பிள்ளை தலைமறைவு.. காதலி புகாரால் பரபரப்பு..!

திருமணத்திற்கு மறுநாள் புதுமாப்பிள்ளை தலைமறைவு.. காதலி புகாரால் பரபரப்பு..!கிருமாம்பாக்கம் அருகே உள்ள கடற்கரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த 22 வயது இளம்பெண் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஜி.எஸ்.டி சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது.. முதல்வர் ஸ்டாலின்மாநிலங்களின் வருவாய் நலன்களை பாதுகாக்காமல், ஜி.எஸ்.டி முறையில் கொண்டு வரப்படும் சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியதாவது:

இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும்! கோகோ கோலா, பெப்சிக்கு தடை! - பல்கலைக்கழகம் அதிரடி!

இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும்! கோகோ கோலா, பெப்சிக்கு தடை! - பல்கலைக்கழகம் அதிரடி!அமெரிக்கா இந்தியா மீது விதித்துள்ள அதிகமான வரியின் எதிரொலியாக அமெரிக்க பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது ட்ரெண்டாக தொடங்கியுள்ளது.

விஜய் பற்றிய கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது பிரேமல்தா கோபம்..!

விஜய் பற்றிய கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது பிரேமல்தா கோபம்..!நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் குறித்த கேள்விகளை தொடர்ந்து எழுப்பிய செய்தியாளர்களிடம், தே.மு.தி.க. பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோபமடைந்தார். மக்கள் எதிர்கொள்ளும் உண்மையான பிரச்சினைகளை விட்டுவிட்டு, இதுபோன்ற தேவையற்ற கேள்விகளை ஏன் கேட்கிறீர்கள் என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி! ஜப்பானில் அறிவித்த மோடி! - அதிர்ச்சியில் உறைந்த அமெரிக்கா!

அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி! ஜப்பானில் அறிவித்த மோடி! - அதிர்ச்சியில் உறைந்த அமெரிக்கா!இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிகமான வரி விதித்துள்ள நிலையில் இன்று ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com