வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (13:57 IST)

சிறுவனுடன் காதல்.. கர்ப்பமான நர்ஸிங் மாணவி.. கர்ப்பத்தை கலைத்ததால் பரிதாப பலி..!

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணிக்கு அருகில் உள்ள கொடிவலசா கிராமத்தை சேர்ந்த 19 வயது இளம் பெண், தனது உறவுக்கார சிறுவன் ஒருவருடன் ஏற்பட்ட பழக்கத்தால் ஐந்து மாத கர்ப்பமடைந்துள்ளார். இந்த கர்ப்பத்தை சட்டவிரோதமாக கலைத்ததால், அந்த மாணவி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கொடிவலசாவை சேர்ந்த சீனிவாசன் என்பவரின் மகள் டிப்ளமோ நர்சிங் படித்து வந்துள்ளார். இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த ஒரு உறவினர் சிறுவனுக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, அந்த இளம்பெண் ஐந்து மாத கர்ப்பமடைந்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் இந்த விஷயத்தை பெற்றோரிடம் மறைத்துள்ளார்.
 
கர்ப்பம் உறுதியானதை அறிந்த பெற்றோர், அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு கிளினிக்கிற்கு அவரை அழைத்து சென்று, சட்டவிரோதமாக கருக்கலைப்பு செய்துள்ளனர்.
 
கருக்கலைப்புக்கு பிறகு, இளம்பெண்ணின் உடல்நிலை மோசமடைந்துள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமானதால், அவரை முதலில் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையிலும், பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையிலும் அனுமதித்தனர். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
 
இதுகுறித்து, திருத்தணி மகளிர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, கருக்கலைப்புக்கு உதவிய நர்ஸ் மற்றும் உதவியாளர் ஆகிய இருவரையும் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். மேலும், அந்த மாணவியுடன் பழகிய உறவினர் சிறுவனிடமும் விசாரணை நடத்த காவல்துறை முடிவு செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

இந்தியா மீது தப்புக்கணக்கு! 7 ஆண்டுகள் கழித்து ஜப்பானில் மோடி! அதிர்ச்சியில் ட்ரம்ப்?

இந்தியா மீது தப்புக்கணக்கு! 7 ஆண்டுகள் கழித்து ஜப்பானில் மோடி! அதிர்ச்சியில் ட்ரம்ப்?அமெரிக்கா இந்தியா மீது 50 சதவீத வரி விதித்துள்ள நிலையில் நாளை பிரதமர் மோடி, ஜப்பானுக்கு அரசு முறை பயணமாக புறப்படுவது பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நானுமே ஸ்டாலின் சாரை அங்கிள்னு கூப்பிடுவேன்.. விஜய் தப்பா பேசலை..! - கே.எஸ்.ரவிக்குமார்!

நானுமே ஸ்டாலின் சாரை அங்கிள்னு கூப்பிடுவேன்.. விஜய் தப்பா பேசலை..! - கே.எஸ்.ரவிக்குமார்!தவெக மாநாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை ‘அங்கிள்’ என விஜய் குறிப்பிட்டு பேசியது குறித்து இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: விரைந்த காவல்துறை.. பரபரப்பு தகவல்..!

எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: விரைந்த காவல்துறை.. பரபரப்பு தகவல்..!சென்னை, அடையாறு, கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லம் மற்றும் கடலோர காவல் படை அலுவலகங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன் காவல் துறையினர் விரைந்து வந்து சோதனை செய்தனர். இறுதியில், இது வெறும் புரளி எனத் தெரிய வந்தது.

வரிகளும், தடைகளும் இந்தியாவை பாதிக்காது: அன்றே சொன்னார் வாஜ்பாய்..!

வரிகளும், தடைகளும் இந்தியாவை பாதிக்காது: அன்றே சொன்னார் வாஜ்பாய்..!இந்தியா மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் 50% வரிகளை விதித்துள்ள நிலையில், ஏறக்குறைய 27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கூறிய வார்த்தைகள் மீண்டும் வைரலாகி வருகின்றன.

வரிவிலக்கை அறிவித்த மத்திய அரசு! அமெரிக்கா என்ன பண்ணாலும் அசர மாட்டோம்! - ஆடை ஏற்றுமதியில் ட்விஸ்ட்!

வரிவிலக்கை அறிவித்த மத்திய அரசு! அமெரிக்கா என்ன பண்ணாலும் அசர மாட்டோம்! - ஆடை ஏற்றுமதியில் ட்விஸ்ட்!அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரிவிதிப்பால் இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி பெரும் பாதிப்பை சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரிவிலக்கை ஆண்டு முழுவதும் நீடித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com