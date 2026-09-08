  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. doctors removed sixteen pen and five spoon
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (12:01 IST)

பெண்ணில் வயிற்றிலிருந்து 14 பேனா, 5 ஸ்பூன்!.. மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி...

pen and spoon
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:02 IST)
google-news
ஆந்திர மாநிலம் பல்நாடு மாவட்டம் பெட்லூரிபாலெம் என்கிற கிராமத்தில் வசித்து வரும் 33 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் கடந்த சில நாட்களாகவே கடுமையான வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டிருக்கிறார்.

இதையடுத்து அவர் மருத்துவமனைக்கு சென்றார்.. அவரின் வயிற்றை பரிசேரித்த போது அவரது வயிற்றில் பேனா, கரண்டிகள் போன்ற பொருட்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது. இதைக்கண்டு மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்..

அதன்பின் அந்த பெண்ணுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு வயிற்றில் இருந்த 14 பேனாக்கள், 5 மர கரண்டிகள் மற்றும் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை மருத்துவர்கள் அகற்றியிருக்கிறார்கள். அந்தப் பெண்ணுக்கு PICA Syndrom  என்ற பொருளை விழுங்கும் பிரச்சனை உள்ளதாக மருத்துவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடம் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
திமுக ஆட்சியில் டாஸ்மாக்கின் நிழல் எம்.டி!.. யார் இந்த ரத்தீஷ்?

சிகரெட் புகையால் இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்!.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி...

சிகரெட் புகையால் இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்!.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி...உலகமெங்கும் உள்ள பெரும்பாலான மக்களுக்கு புகை பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது.

விஜயை பார்க்க விரும்பிய வி.ஐ.பி!.. லண்டன் பயணம் ரத்து?.. ஆளுநர் பேசியது என்ன?..

விஜயை பார்க்க விரும்பிய வி.ஐ.பி!.. லண்டன் பயணம் ரத்து?.. ஆளுநர் பேசியது என்ன?..வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வருகிற 10ம் தேதி லண்டன் செல்லவிருப்பதாக சொல்லப்பட்டது.

லண்டன் செல்லும் விஜய் அஜித் கார் ரேஸை பார்ப்பாரா?!.. பரவும் செய்தி!...

லண்டன் செல்லும் விஜய் அஜித் கார் ரேஸை பார்ப்பாரா?!.. பரவும் செய்தி!...தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் விரைவில் லண்டன் செல்லவிருக்கிறார்.

பெருந்துறை தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு: தவெகவில் இணைந்த ஜெயக்குமாருக்கு நிம்மதி!

பெருந்துறை தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு: தவெகவில் இணைந்த ஜெயக்குமாருக்கு நிம்மதி!பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெருந்துறை தொகுதியில் ஜெயக்குமார் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வெங்கடாசலம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

எழும்பூர் போக தேவையில்லை!.. தாம்பரத்திலிருந்தே எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்!.. வெளியான அறிவிப்பு...

எழும்பூர் போக தேவையில்லை!.. தாம்பரத்திலிருந்தே எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்!.. வெளியான அறிவிப்பு...சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறத்தில் வசிப்பவர்களை பொறுத்தவரை வெளியூருக்கோ அல்லது வெளி மாநிலங்களுக்கோ எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் செல்ல வேண்டுமெனில் சென்ட்ரல் அல்லது எழும்பூர் ஆகிய இரண்டு ரயில் நிலையங்களுக்குதான் செல்ல வேண்டும்..