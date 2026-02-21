சனி, 21 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (17:04 IST)

போலீஸ் அதிகாரிகள் இடம் மாற்றம்!. அடுத்த ஆபரேஷனில் இறங்கிய திமுக...

stalin
2011 மற்றும் 2016 அது இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அதிமுகவை வெற்றி பெற்றது. திமுக தோல்வி அடைந்தது. அதுவும் 2011 தேர்தலில் தேமுதிக 29 தொகுதி வெற்றி பெற, அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த தேமுதிக 23 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று விஜயகாந்த் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக அமர்ந்தார். 2021ம் வருடம் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. எனவே, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் தாங்களே ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் திமுக குறியாக இருக்கிறது..

அதிமுக தலைமை பலவீனமாக இருப்பதாக திமுக பார்க்கிறது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை பாஜக ஆதரவாளராக விமர்சித்தே நாம் வாக்குகளை வாங்கிவிடலாம் என திமுக கணக்கு போடுகிறது. மேலும் சமீபத்தில் 3 மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத் தொகை 3 ஆயிரம் மற்றும் கோடை கால சிறப்பு தொகை 2 ஆயிரம் என சொல்லி 5000 ரூபாயை பெண்களின் வங்கி கணக்கில் திமுக செலுத்தியது. இது தேர்தலுக்கான யுக்தியாகவே  பார்க்கப்படுகிறது..

இந்நிலையில், திமுக தற்போது அடுத்த ஆபரேஷனை துவங்கியிருக்கிறது. தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் முக்கிய காவல்துறை அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்யும் வேலையில் திமுக இறங்கியிருக்கிறது.. இதை தெரிந்து கொண்ட அரசியல் புள்ளிகள் தங்களுக்கு வேண்டிய காவல்துறை அதிகாரிகளை தேவையான இடங்களில் இடமாற்றம் செய்ய இப்போதே காய்களை நகர்த்தி வருகிறார்களாம். கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே அதிகாரிகள் மாற்றம் குறித்த கோப்புகள் தலைமை செயலகத்தில் வேகமாக நகர்ந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது..

எவ்வளவு தொகுதிங்கிறது முக்கியம் இல்ல!.. கூட்டணிதான் முக்கியம்!.. கமல் பேட்டி!...

எவ்வளவு தொகுதிங்கிறது முக்கியம் இல்ல!.. கூட்டணிதான் முக்கியம்!.. கமல் பேட்டி!...நடிகர் ரஜினி அரசியலுக்கு வராத நிலையில் அவரின் நண்பர் கமல் திடீரென அரசியலுக்கு வந்து பலருக்கும் ஆச்சரியம் கொடுத்தார்.

மனைவியை ஒருமுறை அறைந்தால் அது தப்பில்லை!.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு...

மனைவியை ஒருமுறை அறைந்தால் அது தப்பில்லை!.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு...கணவன் மனைவி இடையே சண்டை வருவது, மனைவியை கணவன் தாக்குவது, கணவனை மனைவி தாக்குவது என்பது கடந்த பல வருடங்களாக செய்திகளாக அதிக அளவில் பார்க்க முடிகிறது.

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழை!.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு...

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழை!.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு...தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்பான அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

திமுகவில் மகனுக்கு சீட்!.. ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. கோபத்தில் ஈபிஎஸ்...

திமுகவில் மகனுக்கு சீட்!.. ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. கோபத்தில் ஈபிஎஸ்...அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். கடந்த 2022 ஆம் வருடம் பழனிச்சாமியால் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது தேமுதிக.. தேமுதிக கட்சி துவங்கியது முதல் இப்போதுதான் முதல் முறை திமுகவுடன் அந்த கட்சி கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com