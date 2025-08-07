வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (16:05 IST)

சீனா செல்கிறார் பிரதமர் மோடி.. இந்தியா வருகிறார் புதின்.. டிரம்புக்கு எதிராக திட்டமா?

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் இந்தியாவிற்கு வர இருக்கிறார். இந்த வருகைக்கான தேதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு வருவதாக தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் இன்று மாஸ்கோவில் உறுதிப்படுத்தினார்.
 
ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலாளர் செர்ஜி ஷோய்குவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபோது, புதின் வருகை குறித்து அஜித் தோவல் பேசினார். வரவிருக்கும் புதினின் இந்திய பயணம் குறித்து இந்தியா மிகவும் உற்சாகமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதாக தோவல் தெரிவித்தார்.
 
கடந்த ஆண்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அதிபர் புதினும் இரண்டு முறை சந்தித்துக்கொண்டனர். ஜூலை மாதம் மோடி தனது மூன்றாவது பதவிக்காலத்தில் முதல் இருதரப்பு பயணமாக மாஸ்கோவுக்கு சென்றபோது ஒரு சந்திப்பு நடந்தது. அப்போது, இரு நாடுகளின் உறவை வலுப்படுத்தியதற்காக மோடிக்கு ரஷ்யாவின் உயரிய சிவில் விருதான 'ஆர்டர் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூ தி அப்போஸ்தலன்' வழங்கப்பட்டது. அதன்பின் அக்டோபர் மாதம் கசானில் நடந்த பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டிலும் இருவரும் மீண்டும் சந்தித்துக்கொண்டனர்.
 
இந்திய பிரதமர் மோடி சீனா செல்லவிருப்பதும், ரஷ்ய அதிபர் புதின் இந்தியா வரவிருப்பதையும் பார்க்கும்போது இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா இணைந்து டிரம்பின் நெருக்கடிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள் என தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தின் மாநில கல்வி கொள்கை.. நாளை அறிவிக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

தமிழகத்தின் மாநில கல்வி கொள்கை.. நாளை அறிவிக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்திற்கான புதிய மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நாளை வெளியிடவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இன்று நள்ளிரவு முதல் கோடி கோடி டாலர்கள் வரிப்பணம் கொட்டப்போகிறது: கனவு காணும் டிரம்ப்..!

இன்று நள்ளிரவு முதல் கோடி கோடி டாலர்கள் வரிப்பணம் கொட்டப்போகிறது: கனவு காணும் டிரம்ப்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதித்த நிலையில், "இனி அமெரிக்காவிற்கு கோடிக்கணக்கில் வரிப்பணம் கொட்டப் போகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வீட்டு பிரச்சினையை சாதி பிரச்சினையாக சித்தரிப்பு? - கோபி, சுதாகர் மீது கமிஷனரிடம் புகார்!

வீட்டு பிரச்சினையை சாதி பிரச்சினையாக சித்தரிப்பு? - கோபி, சுதாகர் மீது கமிஷனரிடம் புகார்!பிரபல யூட்யூபர்களான கோபி, சுதாகர் மீது கோவை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திரா மதுபான ஊழல் மோசடி விவகாரத்தில் நடிகை தமன்னா பெயர்.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..!

ஆந்திரா மதுபான ஊழல் மோசடி விவகாரத்தில் நடிகை தமன்னா பெயர்.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..!ஆந்திராவில் 2019 முதல் 2024 வரையிலான ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில், மதுபான விற்பனையில் சுமார் ரூ.3,500 கோடி ஊழல் நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில், நடிகை தமன்னாவின் பெயரும் அடிபட்டுள்ளது. இதனால் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னை மக்களே..! பறக்கும் ரயில் பாதையில் இனி மெட்ரோ ரயில் சேவை! - எப்போது தெரியுமா?

சென்னை மக்களே..! பறக்கும் ரயில் பாதையில் இனி மெட்ரோ ரயில் சேவை! - எப்போது தெரியுமா?சென்னையில் பறக்கும் மின்சார ரயில் சேவைகள், மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் தனியாக உள்ள நிலையில் மின்சார ரயில் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com