வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (11:09 IST)

அமெரிக்க வேளாண் பொருட்களுக்கு இந்தியாவில் அனுமதியில்லை.. டிரம்புக்கு செக் வைத்த மோடி..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு முதலில் 25% மற்றும் பின்னர் அதை 50% ஆக உயர்த்தி வரி விதித்த நிலையில், அதற்கு பதிலடியாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
இந்திய விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்கும் விதமாக, மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமெரிக்க வேளாண் பொருட்களுக்கு இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்ய அனுமதி இல்லை என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இந்திய விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தில் எந்த சமரசமும் செய்யப்படாது என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
அமெரிக்க வேளாண் பொருட்கள் இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டால், அது அமெரிக்காவின் வணிகத்திற்கு மிகப்பெரிய லாபத்தை கொடுக்கும். ஆனால், டிரம்ப்பின் வரி விதிப்புக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, பிரதமர் மோடி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.
 
தனிப்பட்ட முறையில் விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்காக என்ன விலையை கொடுக்க வேண்டியிருந்தாலும், அதை சந்திக்கத் தயாராக இருக்கிறோம்" என்று அவர் கூறியது, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கு அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது. 
 
இந்த அதிரடி அறிவிப்பு, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தக உறவுகளில் ஒரு புதிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

அரசு மருத்துவமனைக்கு 300 லிட்டர் தாய்ப்பால் வழங்கிய திருச்சி பெண்.. சாதனை புத்தகத்தில் இடம்..!

அரசு மருத்துவமனைக்கு 300 லிட்டர் தாய்ப்பால் வழங்கிய திருச்சி பெண்.. சாதனை புத்தகத்தில் இடம்..!திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள தாய்ப்பால் வங்கிக்கு, இரண்டு குழந்தைகளின் தாய் ஒருவர் கடந்த 22 மாதங்களில் 300 லிட்டருக்கும் அதிகமான தாய்ப்பாலை தானமாக வழங்கி, அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

பீகார் மக்களுக்கு தமிழகத்தில் வாக்குரிமை தவறில்லை: டிடிவி தினகரன்

பீகார் மக்களுக்கு தமிழகத்தில் வாக்குரிமை தவறில்லை: டிடிவி தினகரன்பீகார் உட்பட பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த மக்கள் தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும்போது, அவர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்குவது குறித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் பேசிய கருத்துக்கள் கடும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளன.

8 மாவட்டங்களை வெளுக்கப்போகும் கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

8 மாவட்டங்களை வெளுக்கப்போகும் கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இன்று தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர் ஏற்றத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தொடர் ஏற்றத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.75,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இன்றும் சென்னையில் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ20 உயர்ந்துள்ள நிலையில், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.160 அதிகரித்து, புதிய விலை நிலவரத்தை எட்டியுள்ளது.

வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து வெளியேற்றம்.. இந்திய பங்குச்சந்தை மீண்டும் சரிவு..!

வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து வெளியேற்றம்.. இந்திய பங்குச்சந்தை மீண்டும் சரிவு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்திய இறக்குமதிகள் மீது அதிக வரி விதிப்பதாக மிரட்டி வரும் நிலையில், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய பங்குச் சந்தையிலிருந்து தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

