புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
  3. தேசியச் செய்திகள்
Last Modified: புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (11:38 IST)

எத்தனால் கலந்த புதிய பெட்ரோல்!.. விரைவில் வெளியிட ஒன்றிய அரசு திட்டம்!...

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போரை துவங்கியதால் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஈரானின் ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாக கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும் ஹோட்டல்களில் பயன்படுத்தப்படும் வினியோக சிலிண்டர் கிடைக்காமல் பல ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டது.. அதோடு, இதனால் பல தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டதால் வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாலர்களும் பலரும் வேலையிழந்து தங்களின் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார்கள்..

போர் இப்போதைக்கு முடிவது போல் தெரியவில்லை. ஏனெனில் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக் கூடாது என்கிற அமெரிக்காவின் நிபந்தனையை ஈரான் ஏற்கவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரான் இதை ஏற்காவிட்டால் பலமான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என மிரட்டி வருகிறார். தற்போதைக்கு போர் நிறுத்தம் நீடித்தாலும் மீண்டும் போர் எப்போது தொடங்கும் என கணிக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான் பெட்ரோலுக்கு பதிலாக மாற்று எரிபொருளை கண்டுபிடிக்கும் செயலில் ஒன்றிய அரசு இறங்கியிருக்கிறது. இந்தியாவில் 85 சதவீதம் எத்தனால் மற்றும் 15 சதவீத பெட்ரோல் கலந்த E85 எரிபொருளை அறிமுகம் செய்ய புதிய வரைவு விதிகளை விரைவில் வெளியிட ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதேநேரம், E85 எரிபொருளுக்காகவே பிரத்யோகமாக தயாரிக்கப்படும் Flex Fuel வாகனங்கள் மட்டுமே இதை பயன்படுத்த முடியும்.. ஏற்கனவே நாடு முழுவதும் E20 பெட்ரோல் புழக்கத்திற்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது..

விமான கட்டணம் திடீர் உயர்வு!.. ஓட்டு போட சொந்த ஊருக்கு போறவங்க ஷாக்!..flight chage increased due to election

மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் போலவே AI குளோன்.. அவரை போலவே சிந்திக்குமாம்?மெட்டா நிறுவனம் தனது செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயிற்றுவிப்பதற்காக, பணியாளர்களின் கணினி செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கும் புதிய முறையை அமல்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அமெரிக்காவில் உள்ள தனது பணியாளர்களின் மவுஸ் அசைவுகள் கீபோர்டு தட்டச்சுகள் மற்றும் ஸ்கிரீன்ஷாட்களை சேகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

சர்ப்ரைஸ் தருவதாகக் கூறி காதலனை உயிருடன் எரித்த காதலி.. பெங்களூருவில் பகீர்கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில், தன்னைத் தவிர்த்த காதலனை பழிவாங்கும் நோக்கில், சர்ப்ரைஸ் தருவதாகக் கூறி காதலியே அவரை பெட்ரோல் ஊற்றி உயிருடன் எரித்துக் கொன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதிய அதிபர் பதவியேற்று ஒரே ஒரு மாதம்தான்.. மீண்டும் நேபாளத்தில் மாணவர்கள் போராட்டம்..!நேபாளத்தில் பாலேந்திர ஷா தலைமையில் புதிய அரசு பதவியேற்ற ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளேயே, அந்த நாட்டு மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட தொடங்கியுள்ளனர். காத்மாண்டு மேயராக இருந்து தேசிய தலைவராக உயர்ந்த பாலேந்திர ஷாவின் அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அரசியல் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

போர் நிறுத்தம் என்பதை நம்ப மாட்டோம்.. அமெரிக்கா எப்போது தாக்கினாலும் பதிலடி உண்டு: ஈரான்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடனான போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை நீட்டிப்பதாக அறிவித்துள்ளார். பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் மற்றும் ராணுவ தளபதி ஆசிம் முனீர் ஆகியோரின் நேரடி வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

