திங்கள், 9 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 9 மார்ச் 2026 (20:53 IST)

நாளை ஹோட்டல்கள் இயங்காது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..

ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது.  ஏனெனில், வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடக்கிறது.. மேலும் ஈரானில் இருந்து கணிசமான கச்சா எண்ணெய் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வருவது தடைபட்டிருக்கிறது. ஏனெனில், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது..

எனவே இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.. எதிர்பார்த்தபடியே பொதுமக்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் கேஸ் சிலிண்டரின் விலை 60 உயர்ந்திருக்கிறது. ஒருபக்கம், 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சிலிண்டர் கிடைப்பது தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என சொல்லப்பட்டது... ஏனெனில் 14 கிலோ எடை கொண்ட மக்களின் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தேவைப்படும் கேஸ் சிலிண்டரின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்படி எரிவாயு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தியது..

இதன் காரணமாக வணிக சிலிண்டர் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு உருவாகியிருக்கிறது.. வணிக சிலிண்டர் தடைபட்டால் நாடு முழுவதும் இயங்கும் ஹோட்டல்கள் தற்காலிகமாக மூடப்படும் நிலை உருவானது.. இந்நிலையில், சமையல் சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் இயங்காது என பெங்களூர் ஹோட்டல் சங்கம் அறிவித்திருக்கிறது.. இது பெங்களுரில் ஹோட்டல்களை நம்பி வாழ்பவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

