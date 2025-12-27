சனி, 27 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (10:27 IST)

பாலியல் தொல்லை அளித்த 55 வயது நபரை அடித்து பொளந்த இளம்பெண்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

பெங்களூரு 'நம்ம மெட்ரோ' ரயிலில் 25 வயது இளம்பெண் ஒருவருக்கு, 55 வயது நபர் பாலியல் தொல்லை அளித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மெஜஸ்டிக் சந்திப்பு அருகே நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தில், முத்தப்பா என்ற அந்த நபர் மதுபோதையில் இளம்பெண் மீது வேண்டுமென்றே உரசியும், தவறான முறையில் தொட்டும் அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
ஆரம்பத்தில் இது தற்செயலானது என நினைத்த அந்த பெண், பின்னர் அது திட்டமிட்ட செயல் என்பதை உணர்ந்து ஆவேசமடைந்தார். தனது ரயில் நிலையம் வந்ததும், அந்த நபரை அங்கேயே கன்னத்தில் அறைந்ததோடு, பிளாட்பாரத்திலும் வைத்து மீண்டும் தண்டித்தார். 
 
மெட்ரோ பாதுகாப்புப் படையினர் அந்த நபரை உப்பார்ப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். விசாரணையில், அவர் எந்த நிலையத்திலும் இறங்காமல் ஒரு மணி நேரமாக ரயிலிலேயே சுற்றிக்கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது.
 
போலீசார் தன்னை எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தியதை அந்த பெண் கடுமையாக சாடியுள்ளார். "அருகில் இருப்பவர் குற்றவாளி என்று எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஒவ்வொருவரிடமும் முன்னெச்சரிக்கையாக கேட்க முடியுமா?" என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் NCR பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பூங்கா நிலம் கபளிகரம்!.. நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை..

ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பூங்கா நிலம் கபளிகரம்!.. நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை..கோவை மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்துக்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி மீனாட்சி நகரில், மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பொது ஒதுக்கீட்டு பூங்கா நிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாமல் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது

தவெக நிர்வாகி அஜிதா தற்கொலை முயற்சியின் பின்னணி!... அவர்தான் காரணமா?!..

தவெக நிர்வாகி அஜிதா தற்கொலை முயற்சியின் பின்னணி!... அவர்தான் காரணமா?!..2 நாட்களுக்கு முன்பு திருச்சி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவித்தது.

மெக்கா மசூதி மேல்தளத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி.. காப்பாற்றிய பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவு..!

மெக்கா மசூதி மேல்தளத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி.. காப்பாற்றிய பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவு..!மெக்காவிலுள்ள புனித மஸ்ஜித் அல்-ஹராம் மசூதியில், மேல் தளத்திலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்ய முயன்ற நபரை தடுத்து நிறுத்தி பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார். இந்த சம்பவத்தின் போது தற்கொலைக்கு முயன்ற நபர் தரையில் மோதாமல் தடுத்த பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவுகள் உள்ளிட்ட பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

கடந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளே இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை.. மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவா? அண்ணாமலை விமர்சனம்..!

கடந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளே இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை.. மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவா? அண்ணாமலை விமர்சனம்..!கடந்த தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிகளை ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் நிறைவேற்றாத முதல்வர் ஸ்டாலின், தற்போது மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவை அமைப்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

ஜிமெயில் முகவரியை இனி மாற்றி கொள்ளலாம்.. கூகுள் தரும் புதிய வசதி..!

ஜிமெயில் முகவரியை இனி மாற்றி கொள்ளலாம்.. கூகுள் தரும் புதிய வசதி..!பல ஆண்டுகளாக ஜிமெயில் பயனர்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த ஒரு முக்கிய வசதியை வழங்க கூகுள் நிறுவனம் தயாராகி வருகிறது. இதுவரை ஜிமெயில் முகவரியை ஒருமுறை உருவாக்கிவிட்டால், அதில் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்ற நிலையே இருந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியில் திருத்தம் அல்லது முழுமையான மாற்றம் செய்யும் புதிய வசதியை கூகுள் விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

