ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025 (10:07 IST)

அயோத்தி ராம்லீலா நிகழ்வு.. இணையம் வழியாக 62 கோடி பக்தர்கள் பார்த்து உலக சாதனை..!

அயோத்தி ராம்லீலா நிகழ்வு.. இணையம் வழியாக 62 கோடி பக்தர்கள் பார்த்து உலக சாதனை..!
உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, அயோத்தியில் நடைபெற்ற ராம்லீலா நிகழ்வு உலகின் மிகப்பெரிய கலாச்சார விழாவாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ராம்லீலா, 50-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இணையம் வழியாக ஒளிபரப்பப்பட்டு, 62 கோடிக்கும் அதிகமான ராமர் பக்தர்களால் கண்டுகளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையில் மிகப்பெரிய சாதனையாகும்.
 
3D தொழில்நுட்பம் மற்றும் நவீன மேடை அலங்காரங்களுடன், டெல்லி மற்றும் மும்பையை சேர்ந்த 250-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்பட கலைஞர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.
 
நேரடி ஒளிபரப்புக்காக ₹10 கோடிக்கும் அதிகமாக செலவிடப்பட்ட நிலையில், ஷெமரூ பக்தி யூடியூப் சேனலில் மட்டும் 8 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பார்த்துள்ளனர்.
 
நடிகை பாக்யஸ்ரீ சீதையாகவும், விந்து தாரா சிங் அனுமாராகவும், ஷபாஸ் கான் ராவணனாகவும் நடித்தனர். 
 
யோகி அரசின் ஒத்துழைப்புடன் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியதன் மூலம், ஸ்ரீராமரின் கதை உலகை இணைக்கும் "கலாச்சாரப் பாலம்" என்பதை அயோத்தி ராம்லீலா நிரூபித்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்த்து செய்தியும் இந்நிகழ்வுக்கு மேலும் சிறப்பை சேர்த்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

காதில் ரத்தம் வரும் அளவுக்கு மருத்துவரை தாக்கிய நோயாளியின் உறவினர்கள்.. என்ன நடந்தது?

காதில் ரத்தம் வரும் அளவுக்கு மருத்துவரை தாக்கிய நோயாளியின் உறவினர்கள்.. என்ன நடந்தது?மகாராஷ்டிராவின் ஜல்கான் மருத்துவமனையில், நோயாளி ஒருவரின் உறவினர்கள் நடத்திய தாக்குதலில், மோஹித் காடியா என்ற மருத்துவர் படுகாயமடைந்துள்ளார். இந்த தாக்குதலில் அவருக்கு செவிப்பறை கிழிந்ததுடன், மூக்கில் இரத்தம் வழியும் அளவுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

தி.மு.க. அரசுக்கு 'சொம்பு அடிப்பதை' தவிர திருமாவளவனுக்கு வேறு வேலை இல்லை: எச் ராஜா விமர்சனம்

தி.மு.க. அரசுக்கு 'சொம்பு அடிப்பதை' தவிர திருமாவளவனுக்கு வேறு வேலை இல்லை: எச் ராஜா விமர்சனம்பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் எச். ராஜா, வி.சி.க. தலைவர் திருமாவளவன் ஆளும் தி.மு.க.வுக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாகக் கூறி, அவர்மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

கரூர் விவகாரத்தில் தவெகவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதி.. உச்சநீதிமன்றம் செல்ல விஜய் முடிவா?

கரூர் விவகாரத்தில் தவெகவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதி.. உச்சநீதிமன்றம் செல்ல விஜய் முடிவா?கரூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய்யின் பிரசார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் கண்டனத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய தவெக முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இருமல் மருந்தால் 10 குழந்தைகள் மரணம் அடைந்த விவகாரம்: பரிந்துரை செய்த மருத்துவர் கைது..!

இருமல் மருந்தால் 10 குழந்தைகள் மரணம் அடைந்த விவகாரம்: பரிந்துரை செய்த மருத்துவர் கைது..!மத்திய பிரதேசத்தின் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் 10 குழந்தைகள் மரணமடைந்த சோக சம்பவத்தில், இருமல் மருந்தை பரிந்துரைத்த மருத்துவர் பிரவீன் சோனி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

H-1B விசா கட்டணத்தை உயர்த்த டிரம்புக்கு அதிகாரம் இல்லை: அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு..!

H-1B விசா கட்டணத்தை உயர்த்த டிரம்புக்கு அதிகாரம் இல்லை: அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், உயர் திறன் கொண்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கான புதிய H-1B விசாக்களுக்கு $1,00,000 (சுமார் ₹88 லட்சம்) கட்டணம் விதித்ததை எதிர்த்து, தொழிற்சங்கங்கள், முதலாளிகள் மற்றும் மத குழுக்கள் இணைந்து வழக்கு தொடுத்துள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com