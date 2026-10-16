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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (12:11 IST)

ரணபலி எப்படி இருக்கு? -ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?

ரணபலி
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (12:14 IST)
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விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள படம் ரணபலி . ராகுல் சங்கிரித்யன் இயக்கியுள்ள இந்த பீரியட் ஆக்‌ஷன் திரைப்படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ளார். படம் வெளியானதைத் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களின் விமர்சனங்களும் வேகமாக வெளியாகி வருகின்றன.
 
 1870-களின் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தையும், பெரும் பஞ்சத்தையும் பின்னணியாகக் கொண்டு  ரணபலி  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வரும் ரணபலி என்ற இளைஞராக விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ளார். அவரது மனைவி ஜெயம்மாவாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ளார். பஞ்சத்தால் மக்கள் உணவின்றி தவிக்கும் சூழலில், அவர்களின் நிலையை பயன்படுத்திக்கொண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் நடத்தும் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக ரணபலி களமிறங்குகிறார். ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி மக்களுக்காக போராடும் வீரனாக மாறுகிறான் என்பதையே ஆக்‌ஷன் மற்றும் எமோஷன் கலந்து படமாக்கியுள்ளனர்.
 
கீதா கோவிந்தம் , டியர் காம்ரேட்  படங்களைத் தொடர்ந்து விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனா மீண்டும் இந்தப் படத்தில் இணைந்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்தது.
 
படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா  ரணபலி  கதாபாத்திரத்திலும், ராஷ்மிகா  ஜெயம்மா கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். இருவருக்கும் இடையிலான காதல் மற்றும் எமோஷனல் காட்சிகள் படத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன.
 
ஹாலிவுட்டின் பிரபலமான  தி மம்மி  படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற   அர்னால்ட் வோஸ்லூ ,  ரணபலி படத்தில் முக்கிய வில்லனாக நடித்துள்ளார். சர் தியோடோர் ஹெக்டர் என்ற பிரிட்டிஷ் அதிகாரியாக அவர் நடித்திருப்பது படத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாகும்.
 
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அஜய் - அதுல் இசையமைத்துள்ளனர். பிரம்மாண்டமான செட்கள் மற்றும் பீரியட் பின்னணியுடன் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் நாள் முதல் காட்சிகள் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து ‘ரணபலி’ குறித்த ரசிகர்களின் விமர்சனங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகின்றன. இப்படத்திற்கு  கலவையான வரவேற்பே  கிடைத்து வருகிறது.
வெங்கி ரிவியூ என்பவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், #ரணபலி – நேர்மையான முயற்சி... ஆனால் பொறுமையை சோதிக்கும் உருவாக்கம்! பலமுறை பார்த்துப் பழகிய பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் கால பின்னணியில், உண்மைச் சம்பவங்கள் மற்றும் கதைகளை சொல்ல இயக்குநர் நேர்மையாக முயற்சி செய்திருக்கிறார். ஆனால் மிகவும் மெதுவாக நகரும் திரைக்கதையும், எந்தவித பரபரப்பும் இல்லாத கதை சொல்லும் முறையும் ரசிகர்களின் பொறுமையை கடுமையாக சோதிக்கிறது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
மற்றொரு ரசிகர் இப்படம் அபௌவ் ஆவ்ரேஜ் என்று பதிவிட்டுள்ளார்
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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