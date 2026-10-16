முதல் நாளிலேயே வசூலில் சம்பவம் செய்த ஜெயிலர் 2!
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம், முதல் நாளிலேயே பாக்ஸ் ஆபிஸில் பிரம்மாண்டமான வசூலை பதிவு செய்துள்ளது.
2023-ஆம் ஆண்டு வெளியான ஜெயிலர் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் – ரஜினிகாந்த் கூட்டணி மீண்டும் ஜெயிலர் 2 படத்திற்காக இணைந்துள்ளது.
முதல் பாகத்தில் ரசிகர்களை கவர்ந்த டைகர் முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் நடித்துள்ளார். முதல் பாகத்தின் சம்பவங்களுக்குப் பிறகு முத்துவேல் பாண்டியனை தேடி வரும் புதிய பிரச்சினைகள் மற்றும் எதிரிகளை மையமாக வைத்து இரண்டாம் பாகத்தின் கதை நகர்கிறது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், வித்யா பாலன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராஃப் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்களின் தோற்றங்களும் படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்துள்ளன. அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.
நேற்று படம் வெளியானதைத் தொடர்ந்து பலரும் படத்தை பாராட்டி தள்ளி வருகின்றனர். முதல் பாகத்தை விட இரண்டாம் பாகம் சிறப்பாக இருப்பதாக கூறுகின்றனர். குறிப்பாக ரஜினிகாந்தின் ஸ்கிரீன் பிரசென்ஸ், ஸ்டைல், மாஸ் காட்சிகள், நெல்சனின் டார்க் காமெடி மற்றும் அனிருத்தின் பின்னணி இசை ஆகியவை படத்தின் முக்கிய பலங்களாக பல விமர்சனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் பாதியில் இடம்பெறும் காமெடி மற்றும் மாஸ் காட்சிகளுக்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
மொத்தத்தில் கதையை விட ரஜினிகாந்தின் மாஸ், நெல்சனின் காமெடி மற்றும் அனிருத்தின் இசையை மையமாகக் கொண்ட கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னராக ஜெயிலர் 2 அமைந்துள்ளதாக விமர்சனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. Sacnilk இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தற்போதைய பாக்ஸ் ஆபிஸ் தரவுகளின்படி, ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் முதல் நாளில் இந்தியாவில் ரூ.59.70 கோடி நிகர வசூலையும், ரூ.70.25 கோடி மொத்த வசூலையும் குவித்துள்ளது. மொழி வாரியான இந்திய நிகர வசூலில், தமிழில் ரூ.43.35 கோடி , தெலுங்கில் ரூ.12.50 கோடி , ஹிந்தியில் ரூ.3.50 கோடி , கன்னடத்தில் ரூ.35 லட்சம் வசூலித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர வெளிநாடுகளில் மட்டும் சுமார் ரூ.55 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக Sacnilk குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு வசூலை சேர்த்து, முதல் நாளிலேயே உலகளவில் ரூ.125.25 கோடி மொத்த வசூலை ஜெயிலர் 2 பதிவு செய்துள்ளது.