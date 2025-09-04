வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (10:35 IST)

ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு அறிவிப்பு எதிரொலி.. ஏற்றத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தை..!

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டதையடுத்து, இந்தியப் பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. இந்த உயர்வு முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் இன்று 465 புள்ளிகள் உயர்ந்து 81,020 புள்ளிகளை எட்டியுள்ளது.
 
தேசிய பங்குச்சந்தை  நிஃப்டி 135 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,846 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
இன்றைய வர்த்தகத்தில், பெரும்பாலான பங்குகள் ஏற்றத்தில் உள்ளன. இருப்பினும், ஏர்டெல், இண்டஸ்இண்ட் வங்கி, இன்ஃபோசிஸ், மாருதி, சன் ஃபார்மா, டெக் மஹிந்திரா போன்ற ஒரு சில நிறுவனங்களின் பங்குகள் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன. 
இந்த ஏற்றம், ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்ற முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது.
 
Edited by Siva
 

தக்காளி, வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு விற்கிறது மத்திய அரசு.. மானிய விலையில் கிடைக்கும்..!

தக்காளி, வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு விற்கிறது மத்திய அரசு.. மானிய விலையில் கிடைக்கும்..!இந்தியாவில் தக்காளி, வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு போன்ற அத்தியாவசிய காய்கறிகளின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த, மத்திய அரசு மானிய விலையில் வெங்காயம் விற்பனை செய்யும் புதிய திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது.

பெண் காவல் கண்காணிப்பாளரை "நாயுடன்" ஒப்பிட்ட பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ: வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸ்..!

பெண் காவல் கண்காணிப்பாளரை கர்நாடக மாநிலம், தாவணகெரேவில், பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. ஒருவர் பெண் காவல் கண்காணிப்பாளரை "செல்ல நாயுடன்" ஒப்பிட்டுப் பேசியதால் அவர் மீது கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வரியே இல்லை.. ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் செய்த நிர்மலா சீதாராமன்..!

எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வரியே இல்லை.. ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் செய்த நிர்மலா சீதாராமன்..!ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் புதிய சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவுகள், பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளுக்குப் பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த சீர்திருத்தங்களுக்கும் அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் வரவேற்கத்தக்கது; ப. சிதம்பரம் X தளத்தில் பதிவு

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் வரவேற்கத்தக்கது; ப. சிதம்பரம் X தளத்தில் பதிவுகாங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம், ஜி.எஸ்.டி. வரி சீர்திருத்தங்களை வரவேற்றாலும், அவற்றை செயல்படுத்த 8 ஆண்டுகள் எடுத்தது மிகவும் தாமதமானது என்று விமர்சித்துள்ளார். மத்திய அரசின் இந்த காலதாமதத்திற்கு என்ன காரணம் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

டிரம்பின் உத்தரவு நிறுத்தி வைப்பு.. அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

டிரம்பின் உத்தரவு நிறுத்தி வைப்பு.. அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!அமெரிக்காவின் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு வழங்கி வந்த 18,500 கோடி ரூபாய் நிதியுதவியை நிறுத்தி வைத்த உத்தரவை, அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com