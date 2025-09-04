ரஜினி & கமல் இணையும் படம் ட்ரப்பா?... திடீரெனப் பரவும் தகவல்!
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வணிக இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்திருக்கும் உயரம் அளப்பரியது. தனது பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். முன்னணி நடிகர்கள் இல்லாமல் திரைக்கதையின் பலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.
அதன் பின்னர் லோகேஷின் சினிமா கிராஃப் ஏற்றத்தை மட்டும்தான் கண்டுள்ளது. "கைதி", "மாஸ்டர்", "விக்ரம்", "லியோ" போன்ற வெற்றிப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தவர். தற்போது ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘கூலி’ படத்தை இயக்க அந்த படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிப் பெரும்பாலும் எதிர்மறையான விமர்சனங்களாக வரத் தொடங்கியுள்ளன.
இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ரஜினி மற்றும் கமல் ஆகிய இருவரும் இணையும் படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கவுள்ளதாகவும், அந்த படத்தைக் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் மற்றும் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும் சொல்லப்பட்டது. இந்த படத்தின் மூலம் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பன் உதயநிதி தயாரிப்பாளராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் நேற்று வெளியான தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ பட அறிவிப்பின் மூலம் அவர் அந்த படத்தை விநியோகிப்பதின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ரஜினி கமல் இணையவிருந்த படம் கைவிடப்பட்டதால்தான் திடீரென இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. கூலி படத்துக்கு வந்த நெகட்டிவ்வான விமர்சனங்களை அடுத்து ரஜினிக்கு லோகேஷ் மீதான நம்பிக்கைக் குறைந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால் அவர் அந்த படம் வேண்டாம் என்ற முடிவெடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.