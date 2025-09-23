செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:54 IST)

84,000 ரூபாயை தொட்டுவிட்டது தங்கம்.. விரைவில் ஒரு லட்சம் தான் டார்கெட்டா?

84,000 ரூபாயை தொட்டுவிட்டது தங்கம்.. விரைவில் ஒரு லட்சம் தான் டார்கெட்டா?
தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து, முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோரை வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,000 என்ற மைல்கல்லை எட்டிய நிலையில், இன்று மீண்டும் விலை உயர்ந்துள்ளது.
 
செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.70 அதிகரித்து, ஒரு சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.84,000 என்ற புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறது. இது, வரும் நாட்களில் தங்கம் ஒரு இலட்சத்தை எட்டலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
 
தங்கத்தின் விலையைத் தொடர்ந்து, வெள்ளியின் விலையும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,000 உயர்ந்துள்ளது.இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை குறித்து பார்ப்போம்,
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 10,430
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 10,500
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 83,440
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 84,000
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,378
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,454
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 91,024
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  91,632
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 149.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 149,000. 00
 
 
Edited by Siva

H1B விசா கட்டண உயர்வு.. திடீரென இறங்கி வந்த அமெரிக்கா.. விலக்கு அளிக்க முடிவு..!

H1B விசா கட்டண உயர்வு.. திடீரென இறங்கி வந்த அமெரிக்கா.. விலக்கு அளிக்க முடிவு..!அமெரிக்காவின் ஹெச்-1பி விசா கட்டண உயர்வு நடைமுறையில், மருத்துவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விமான சக்கரத்தில் அமர்ந்து டெல்லி வந்த ஆப்கன் சிறுவன்! - விமான நிலையத்தில் அதிர்ச்சி!

விமான சக்கரத்தில் அமர்ந்து டெல்லி வந்த ஆப்கன் சிறுவன்! - விமான நிலையத்தில் அதிர்ச்சி!டெல்லி வந்த விமானம் ஒன்றின் சக்கரத்தில் அமர்ந்து சிறுவன் ஒருவன் பயணித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நவராத்திரி திருவிழா எதிரொலி: இறைச்சி, மீன், முட்டை விற்பனைக்கு தடை .. அரசு உத்தரவு

நவராத்திரி திருவிழா எதிரொலி: இறைச்சி, மீன், முட்டை விற்பனைக்கு தடை .. அரசு உத்தரவுமத்தியப் பிரதேசத்தில் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு இறைச்சி, மீன், மற்றும் முட்டை விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு, மாநிலம் முழுவதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதே இடத்தில் அடித்து காட்டியாச்சு: திருவாரூர் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நேரு..!

அதே இடத்தில் அடித்து காட்டியாச்சு: திருவாரூர் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நேரு..!சமீபத்தில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் சொந்த ஊரான திருவாரூரில் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். இந்த நிகழ்வு, அவரது கட்சியின் செல்வாக்கையும், மக்கள் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்தது. விஜய்யின் வருகை, “திமுகவுக்கு நாங்கள் தான் முக்கிய போட்டி” என்ற அவரது நிலைப்பாட்டை வலுப்படுத்துவது போல அமைந்ததால், அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. விஜய்யின் கூட்டத்தைப் பார்த்து திமுக சற்று பதற்றமடைந்துள்ளது என்ற கருத்துகளும் பரவலாகப் பேசப்பட்டன.

விஜய்யை சுதந்திரமாக பேச அனுமதியுங்கள்: தமிழக அரசுக்கு செல்வப்பெருந்தகை கோரிக்கை..!

விஜய்யை சுதந்திரமாக பேச அனுமதியுங்கள்: தமிழக அரசுக்கு செல்வப்பெருந்தகை கோரிக்கை..!ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் பரப்புரை செய்யலாம், கருத்து தெரிவிக்கலாம். விஜய்க்கு முழுமையான சுதந்திரத்தைக் கொடுங்கள் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com