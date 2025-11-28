வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (09:48 IST)

இறங்கிய வேகத்தில் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் 560 ரூபாய் உயர்வு..!

கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், நேற்று இறங்கிய தங்கம் விலை இன்று திடீரென உயர்ந்துள்ளது.
 
இன்று ஒரு கிராமுக்கு ரூ.70-ம், ஒரு சவரனுக்கு ரூ.560-ம் தங்கம் விலை சென்னையில் உயர்ந்துள்ளது.
 
அதேபோல் வெள்ளி விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ.3-ம், ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.3,000-ம் உயர்ந்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தைப் பார்ப்போம்.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,770
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,840
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 94,160
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 94,720
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,840
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,916
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 102,720
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  103,328
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 183.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 183,000.00
 
Edited by Siva

