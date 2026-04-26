மே 7ஆம் வெளியாக இருக்கும் புதிய OnePlus Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போன்.. இரண்டரை நாள் பேட்டரி.. 50MP கேமிரா.. இன்னும் பல..!
இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்துள்ள ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், மே 7-ஆம் தேதி தனது புதிய OnePlus Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இதனுடன் நோர்ட் CE 6 Lite பதிப்பும் வெளியாகிறது. நடுத்தர விலை பிரிவில் வெளியாகவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், பிரீமியம் அம்சங்களை கொண்டுள்ளதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த போனின் மிக முக்கிய சிறப்பம்சமே அதன் பிரம்மாண்டமான 8,000mAh பேட்டரி தான். ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் சுமார் இரண்டரை நாட்களுக்கு மேல் உழைக்கும் என்றும், ஆறு ஆண்டுகள் கழித்தும் பேட்டரி ஆரோக்கியம் 80% குறையாமல் இருக்கும் என்றும் நிறுவனம் உறுதி அளிக்கிறது.
இதனுடன் 80W SUPERVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியும் உள்ளது. கேமிங் பிரியர்களுக்காக இதில் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் மற்றும் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.78 இன்ச் டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்காக 50MP OIS முதன்மை கேமராவும், சிறப்பான செல்ஃபிகளுக்காக 32MP முன்பக்க கேமராவும் இதில் உள்ளன. மேலும், இது IP69 மற்றும் MIL-STD-810H போன்ற உயரிய பாதுகாப்பு தர சான்றிதழ்களை பெற்றுள்ளதால், தண்ணீர் மற்றும் தூசியினால் பாதிக்கப்படாது. ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் 16 (OxygenOS 16) இயங்குதளத்தில் இயங்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், அமேசான் தளத்தில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளது.
Edited by Siva