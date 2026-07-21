  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. the odyssey movie collection for four days
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (16:44 IST)

4 நாட்களில் 2700 கோடி வசூல்!.. வசூலை வாரிக்குவிக்கும் தி ஒடிசி!...

odyssey
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (16:46 IST)
google-news
கிரேக்க கவிஞர் ஹோமர் எழுதிய காப்பியமான Odyssey நாவாலை தழுவி ஹாலிவுட் இயக்குனர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கியிருகும் திரைப்படம் The Odyssey. இந்த திரைப்படம் கடந்த 17ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியானது. கிறிஸ்டோபர் நோலன் படத்திற்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலும் இவருக்கு ரசிகர்கள் உண்டு..

எனவே அவருடைய ஒவ்வொரு படமும் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் ஒடிசி படமும் ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியிருந்தது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை படம் வெளியானது முதலே இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று பாசிட்டிவான விமர்சனங்களையும் பெற்று வருகிறது.

படம் வெளியாகி 4 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த ஒடிசி திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.2700 கோடி வசூல் செய்து சாதனைப்படுத்தியிருக்கிறது. இந்தியாவில் மட்டும் நான்கு நாட்களில் இந்த திரைப்படம் ரூ.70 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

தனுஷுக்கு அவ்ளோ அறிவுலாம் இல்ல!.. கஸ்தூரி ராஜா இப்படி சொல்லிட்டாரே!..

தனுஷுக்கு அவ்ளோ அறிவுலாம் இல்ல!.. கஸ்தூரி ராஜா இப்படி சொல்லிட்டாரே!..கேப்டன் மில்லர் படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு விருதும், சிறந்த படமாக தனுஷ் இயக்கிய ராயன் படமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவருக்கு இரண்டு தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

4 நாட்களில் 2700 கோடி வசூல்!.. வசூலை வாரிக்குவிக்கும் தி ஒடிசி!...

4 நாட்களில் 2700 கோடி வசூல்!.. வசூலை வாரிக்குவிக்கும் தி ஒடிசி!...கிரேக்க கவிஞர் ஹோமர் எழுதிய காப்பியமான Odyssey நாவாலை தழுவி ஹாலிவுட் இயக்குனர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கியிருகும் திரைப்படம் The Odyssey.

Jailer 2: ஆடியோ லான்ச் மலேசியாவில் வேணாம்!.. ஆர்வம் காட்டாத ரஜினி!..

Jailer 2: ஆடியோ லான்ச் மலேசியாவில் வேணாம்!.. ஆர்வம் காட்டாத ரஜினி!..நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

பராசக்தி படம் இதனாலதான் ஓடல?!.. தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஷ்கரன் விளக்கம்..!

பராசக்தி படம் இதனாலதான் ஓடல?!.. தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஷ்கரன் விளக்கம்..!ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரிப்பில் சுதாகொங்கரா இயக்கி சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் உருவான திரைப்படம் பராசக்தி. 1960களில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் நடந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையப்படுத்தி இந்த படத்தை உருவாக்கியிருந்தனர்.

விஷ்ணு விஷாலுக்கு முதல் அதிக வசூல்!.. 50 கோடியை தாண்டிய கட்டா குஸ்தி 2!..

விஷ்ணு விஷாலுக்கு முதல் அதிக வசூல்!.. 50 கோடியை தாண்டிய கட்டா குஸ்தி 2!..வெண்ணிலா கபடிக்குழு திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஷ்ணு விஷால்.